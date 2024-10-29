Финансовая помощь на лечение: кто получит 5 тысяч гривен

29 октября 2024, 16:01
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Автор: Татьяна Стельмах

Источник:

Херсонская ДВА

За 2024 год помощь успели выплатить уже 1 183 жителям Херсонской области. На выплату в 5 тысяч гривен могут рассчитывать только местные.

Финансовая помощь на лечение

На Херсонщине для украинцев будут выделять деньги из бюджета на помощь по лечению. В прошлом году такие выплаты получили 1 204 человека.

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Обратите внимание! В этом году деньги получили 1 183 местных жителей, что суммарно стоило бюджету 4,8 миллиона гривен.

Помощь можно оформить:

  • на стационарное лечение или проведение операций онкозаболеваний (злокачественных новообразований) – 5 000 гривен;
  • людям с онкозаболеваниями, которые не проходили стационарного лечения – 3 000 гривен;
  • на оперативное вмешательство на сердце и сердечных сосудах – 5 000 гривен;
  • на эндопротезирование суставов – 5 000 гривен.