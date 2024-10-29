Финансовая помощь на лечение: кто получит 5 тысяч гривен
29 октября 2024, 16:01Читати новину українською
Источник:Херсонская ДВА
За 2024 год помощь успели выплатить уже 1 183 жителям Херсонской области. На выплату в 5 тысяч гривен могут рассчитывать только местные.
Финансовая помощь на лечение
На Херсонщине для украинцев будут выделять деньги из бюджета на помощь по лечению. В прошлом году такие выплаты получили 1 204 человека.
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Обратите внимание! В этом году деньги получили 1 183 местных жителей, что суммарно стоило бюджету 4,8 миллиона гривен.
Помощь можно оформить:
- на стационарное лечение или проведение операций онкозаболеваний (злокачественных новообразований) – 5 000 гривен;
- людям с онкозаболеваниями, которые не проходили стационарного лечения – 3 000 гривен;
- на оперативное вмешательство на сердце и сердечных сосудах – 5 000 гривен;
- на эндопротезирование суставов – 5 000 гривен.