Деньги на коммуналку: кто из украинцев может получить новую выплату от государства

Субсидии и льготы это не единственная форма помощи, которую могут получить украинцы для оплаты коммунальных услуг. Существуют и другие механизмы поддержки, о которых знает далеко не каждый.

Какую денежную помощь для оплаты коммуналки можно получить

В департаменте социальной политики Днепровского горсовета сообщили, что социально уязвимые жители города имеют возможность получить муниципальную помощь для оплаты коммунальных услуг, передает 24 Канал.

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Таким образом, жители Днепра, которые относятся к определенным льготным категориям, могут получить муниципальную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о:

детях с инвалидностью;

лицах с инвалидностью I группы (с нарушениями зрения, психическими расстройствами, недостатками опорно-двигательного аппарата или с инвалидностью с детства);

лиц с инвалидностью ІІ группы с детства.

Какой размер ежемесячной помощи на коммунальные услуги Размер ежемесячной муниципальной помощи варьируется в зависимости от времени года: в теплый период, с 1 апреля по 31 октября, выплаты составляют 500 гривен, а в холодный сезон, с 1 ноября по 31 марта – 700 гривен на каждое лицо с инвалидностью в семье.

Что нужно сделать для получения помощи

Чтобы получить муниципальную помощь на оплату коммунальных услуг, жителям Днепра необходимо обратиться в департамент социальной защиты горсовета с пакетом документов. В частности, следует также подать: