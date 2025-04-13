Деньги на коммуналку: кто из украинцев может получить новую выплату от государства
- Жители Днепра с определенными категориями инвалидности могут получить муниципальную помощь для оплаты коммунальных услуг.
- Размер помощи варьируется: 500 гривен в теплый период и 700 гривен в холодный сезон, для каждого лица с инвалидностью в семье.
Субсидии и льготы это не единственная форма помощи, которую могут получить украинцы для оплаты коммунальных услуг. Существуют и другие механизмы поддержки, о которых знает далеко не каждый.
Какую денежную помощь для оплаты коммуналки можно получить
В департаменте социальной политики Днепровского горсовета сообщили, что социально уязвимые жители города имеют возможность получить муниципальную помощь для оплаты коммунальных услуг, передает 24 Канал.
Читайте также Льготные цены на газ: Кабмин принял решение по тарифам
Таким образом, жители Днепра, которые относятся к определенным льготным категориям, могут получить муниципальную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о:
- детях с инвалидностью;
- лицах с инвалидностью I группы (с нарушениями зрения, психическими расстройствами, недостатками опорно-двигательного аппарата или с инвалидностью с детства);
- лиц с инвалидностью ІІ группы с детства.
Какой размер ежемесячной помощи на коммунальные услугиРазмер ежемесячной муниципальной помощи варьируется в зависимости от времени года: в теплый период, с 1 апреля по 31 октября, выплаты составляют 500 гривен, а в холодный сезон, с 1 ноября по 31 марта – 700 гривен на каждое лицо с инвалидностью в семье.
Что нужно сделать для получения помощи
Чтобы получить муниципальную помощь на оплату коммунальных услуг, жителям Днепра необходимо обратиться в департамент социальной защиты горсовета с пакетом документов. В частности, следует также подать:
- заявление;
- копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка с инвалидностью (или ID-карту с выпиской о регистрации места жительства);
- справку о составе семьи (если данные отсутствуют в электронной картотеке);
- медицинскую справку или выписку из решения экспертной команды;
- предоставить реквизиты для оплаты жилищно-коммунальных услуг.