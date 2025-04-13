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Экономика Тарифы Деньги на коммуналку: кто из украинцев может получить новую выплату от государства
13 апреля, 16:00
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Деньги на коммуналку: кто из украинцев может получить новую выплату от государства

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • Жители Днепра с определенными категориями инвалидности могут получить муниципальную помощь для оплаты коммунальных услуг.
  • Размер помощи варьируется: 500 гривен в теплый период и 700 гривен в холодный сезон, для каждого лица с инвалидностью в семье.

Субсидии и льготы это не единственная форма помощи, которую могут получить украинцы для оплаты коммунальных услуг. Существуют и другие механизмы поддержки, о которых знает далеко не каждый.

Какую денежную помощь для оплаты коммуналки можно получить

В департаменте социальной политики Днепровского горсовета сообщили, что социально уязвимые жители города имеют возможность получить муниципальную помощь для оплаты коммунальных услуг, передает 24 Канал.

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Таким образом, жители Днепра, которые относятся к определенным льготным категориям, могут получить муниципальную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о:

  • детях с инвалидностью;
  • лицах с инвалидностью I группы (с нарушениями зрения, психическими расстройствами, недостатками опорно-двигательного аппарата или с инвалидностью с детства);
  • лиц с инвалидностью ІІ группы с детства.

Какой размер ежемесячной помощи на коммунальные услуги

Размер ежемесячной муниципальной помощи варьируется в зависимости от времени года: в теплый период, с 1 апреля по 31 октября, выплаты составляют 500 гривен, а в холодный сезон, с 1 ноября по 31 марта – 700 гривен на каждое лицо с инвалидностью в семье.

Что нужно сделать для получения помощи

Чтобы получить муниципальную помощь на оплату коммунальных услуг, жителям Днепра необходимо обратиться в департамент социальной защиты горсовета с пакетом документов. В частности, следует также подать:

  • заявление;
  • копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка с инвалидностью (или ID-карту с выпиской о регистрации места жительства);
  • справку о составе семьи (если данные отсутствуют в электронной картотеке);
  • медицинскую справку или выписку из решения экспертной команды;
  • предоставить реквизиты для оплаты жилищно-коммунальных услуг.