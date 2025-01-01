Кто сможет получить пособие на ребенка в 2025 году: новая правительственная программа

Правительство начало новую программу поддержки детей, оставшихся без родительской опеки – "Ребенок не один". Ранее такие семьи оставались без финансовой поддержки до завершения оформления статуса ребенка.

Кто имеет право на помощь и ее размер

Программа оказывает финансовую помощь семьям, которые временно принимают ребенка до момента получения им статуса сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дію.

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Ранее такие семьи оставались без финансовой поддержки до завершения оформления статуса ребенка.

Это часто создавало риск, что ребенок попадет в институциональное учреждение, ведь для родственников с ограниченными доходами содержание ребенка могло быть слишком обременительным.

Размер выплат в рамках программы "Ребенок не один"

Финансовая поддержка определяется в зависимости от возраста ребенка и наличия инвалидности:

2,5 прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста;

3,5 прожиточных минимумов для детей с инвалидностью.

Размер прожиточного минимума в 2025 году и соответствующие суммы помощи:

Для детей до 6 лет:

Прожиточный минимум – 2 563 гривны;

2,5 прожиточных минимумов – 6 407,5 гривны;

3,5 прожиточных минимума – 8 970,5 гривны.

Для детей от 6 до 18 лет:

Прожиточный минимум – 3 196 гривен;

2,5 прожиточных минимумов – 7 990 гривен;

3,5 прожиточных минимума – 11 186 гривен.

Как оформить помощь на детей

Подать заявление на назначение помощи может лицо, которое временно взяло ребенка под свою опеку, при условии постоянного проживания семьи в Украине. Подробные условия по категориям, которые имеют право на получение выплат, приведены в постановлении КМУ от 22 марта 2024 года № 331.

Процедура оформления:

Оформление временного устройства. Временное устройство ребенка в семью осуществляется в соответствии с приказом Службы по делам детей.

Временное устройство ребенка в семью осуществляется в соответствии с приказом Службы по делам детей. Продление помощи. Если период временного устройства продлевается по новому приказу Службы по делам детей, выплаты также могут быть продлены.

Если период временного устройства продлевается по новому приказу Службы по делам детей, выплаты также могут быть продлены. Подача заявления.

Документы можно подать в:

органы социальной защиты населения;

центры предоставления административных услуг (ЦПАУ);

исполнительные органы территориальных общин.

Основания для получения временной помощи

Помощь могут получить лица, к которым временно устроен ребенок, если родители или один из них:

умер или погиб , а другой родитель не выполняет своих обязанностей;

, а другой родитель не выполняет своих обязанностей; находится на временно оккупированной территории или в окружении;

пропал без вести при особых обстоятельствах и находится в розыске или признан таковым;

при особых обстоятельствах и находится в розыске или признан таковым; находится в плену государства-агрессора;

задержан или взят в заложники государством-агрессором.

Обратите внимание! Также право на оформление помощи имеют представители приемных семей или детских домов семейного типа, где ребенок временно находится.