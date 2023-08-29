Помощь одиноким матерям: какие дополнительные выплаты можно получить

Одинокие матери могут рассчитывать на финансовую помощь от государства, размер которого более или менее фиксирован. Чтобы ее получить, нужно обратиться в определенные органы.

Какие выплаты получают одинокие матери

В общем, выплаты одиноким матерям зависят от возраста ребенка, то есть выглядят следующим образом:

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для ребенка до 6 лет – 2 272 гривен;

для ребенка от 6 до 18 лет – 2 833 гривен;

для детей от 18 до 23 лет (если учатся на стационаре) – 2 684 гривны.

На какие дополнительные выплаты имеют право одинокие родители

Таким матерям гарантируется прием на работу и запрет на увольнение. Также, если у них 14-летний ребенок с инвалидностью, работодателю запрещено отказывать ему в приеме на работу и снижать зарплату.

В зависимости от жизненных обстоятельств некоторые родители могут рассчитывать на дополнительные выплаты, например:

пенсию в случае потери кормильца, если отец (мать) – вдовец (вдова);

государственная социальная помощь на детей одиноким матерям, вдовам и вдовцам с детьми, если брак между отцом и матерью был расторгнут до дня смерти и отец не получает пенсию в случае потери кормильца или социальной пенсии;

государственную социальную помощь малообеспеченным семьям;

временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно;

государственную социальную помощь инвалидам с детства и детям-инвалидам.

К слову, право на такую помощь имеют матери, не состоящие в браке или одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце (матери). Чтобы оформить помощь, нужно обратиться в орган социальной защиты или ЦНАП с соответствующими документами.

На период военного положения и месяцы после него выплаты для матерей будут продолжаться автоматически, несмотря на пропуск срока их пересмотра.