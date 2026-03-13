100 тысяч и 90 дней отпуска: какую помощь государство предоставляет бывшим военнопленным

Военнослужащие, которые прошли плен – имеют право на поддержку от государства, в частности финансовую и правовую. В то же время если военный находится в плену, компенсацию могут получать его родные.

Сколько будут платить военным освобожденным из плена?

О том, как государство поддерживает бывших военнопленных, говорится в сообщении Министерства обороны.

Так, освобожденные из плена служащие могут получить единовременную финансовую помощь в размере 100 тысяч гривен. В частности предоставляется:

ежегодная помощь за годы в плену;

90 дней оплачиваемого отпуска;

лечение;

услуги соцзащиты.

Заметьте! Чтобы получить выплату нужно подать заявление в Минразвития. Однако перед тем должен быть установлен факт плена – это отдельный юридический документ, иногда – судебный.

Подать обращение можно онлайн через сайт Минразвития или Национального информационного бюро. К заявлению нужно приложить копии:

документов, которые удостоверяют личность;

ИНН;

реквизитов банковского счета.

Можно подать заявление также на ежегодную помощь. Речь идет о выплате в 100 тысяч гривен за каждый полный год в плену.

Обратите внимание! Такую помощь можно оформить и получать не только после освобождения. Право на поддержку имеют также семьи военнопленных, которые еще ждут.

Известно, что для получения статуса лица, лишенного личной свободы в результате войны, нужно обратиться в Минразвития – подать соответствующее заявление. А чтобы получить справку о пребывании в плену – надо подать запрос в Национальное информационное бюро.

Как получить другую помощь?

Прежде всего надо знать об автоматическом получении статуса УБД для тех, кто прошел плен. Также для них есть:

право на отсрочку;

возможность первоочередного получения жилья;

ваучер на обучение, переквалификацию;

увольнение со службы.

В то же время государство поддерживает бывших пленных "медицинским пакетом". Речь идет о первичном осмотре и предоставлении рекомендаций для дальнейшей реабилитации. У защитников также есть право на лечение за рубежом, однако если получить соответствующее заключение от ВВК.

В частности освобожденным из плена оказывают правовую помощь: первичную и вторичную. Первая имеет целью консультацию, написания жалоб или заявлений. Вторая – составление документов и защита в судах.

Сколько украинцев освободили из плена?

По сообщению Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ) за 4 года работы удалось освободить из российского плена 8 050 украинцев.

За время полномасштабной войны провели более, чем 70 обменов. Среди освобожденных – и гражданские, и военные.

В частности на одной из пресс-конференций Владимир Зеленский рассказал, что сейчас Россия держит в плену до 7 тысяч украинских служащих. Зато в украинском плену – около 4 тысяч россиян.

