2 400 гривен на человека: каким украинцам поступит помощь

ВПЛ, воспитывающие детей, могут получить финансовую помощь в размере более 2 тысяч гривен. Такая поддержка сосредоточена на наиболее уязвимых группах населения, ее ввели при поддержке Министерства иностранных дел Германии.

Помощь для ВПЛ

Помощь получат семьи, которые признают наиболее уязвимыми. Она составляет по 2 400 гривен на каждого человека в течение 4 месяцев.

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Полученные средства должны быть потрачены на продукты питания и средства гигиены.

Помощь получат:

воспитывают детей до 18 лет;

получили статус ВПЛ после февраля 2022 года;

сейчас живут в Киеве или в Киевской области.

Семьи, которые ранее уже получали ваучерные карты METRO от Фонда "Благополучие детей" в период с 2022 по 2024 год, не будут иметь права на дополнительную помощь в рамках текущей программы. Кроме того, участники не должны получать финансовую поддержку от других организаций.

Программа специально разработана для лиц, которые переехали из следующих областей:

АР Крым;

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Луганская;

Николаевская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Черниговская.

Как податься на помощь

Для этого нужно заполнить онлайн-анкету до 18 августа включительно и предоставить следующие документы: