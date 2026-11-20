Украина получила масштабную финансовую поддержку от Европейского Союза. Эти средства должны помочь государству покрывать первоочередные нужды в условиях войны.

Куда пойдут деньги от ЕС

В государственный бюджет Украины уже поступило почти 8 миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Это самый крупный единовременный транш, который Евросоюз когда-либо предоставлял Украине в рамках этого механизма.

Премьер подчеркнул, что эти средства крайне важны для поддержания стабильности Украины.

Сергей Корецкий Премьер-министр Украины Средства уже поступили в государственный бюджет. Они являются жизненно необходимой поддержкой для сохранения финансовой устойчивости и обеспечения приоритетных потребностей государства в условиях полномасштабной войны.

По словам Корецкого, с учетом этой выплаты общая сумма финансирования, полученного Украиной в рамках программы Ukraine Facility в течение 2026 года, составляет 13,57 миллиарда евро.

Какие условия пришлось выполнить для получения транша

Чтобы получить это рекордное финансирование, Киев успешно реализовал более 20 сложных шагов, предусмотренных Планом Украины.

Речь идет о жестких реформах в судебной системе, борьбе с коррупцией и управлении государственными активами, которых требовал Брюссель.

Несмотря на войну, мы продолжаем выполнять взятые обязательства и двигаться по пути евроинтеграции,

– подчеркнул Корецкий.

Глава правительства поблагодарил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, Еврокомиссию и государства-члены ЕС за поддержку.

Важно! Ukraine Facility – это программа Европейского Союза, созданная для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины. Программа действует с 2024 года, а ее общий объем превышает 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов.

Напомним, 16 ноября Совет ЕС одобрил выделение Украине почти 8 миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility. Около 5 миллиардов евро из этой суммы предусмотрено в рамках займа Ukraine Support Loan, рассчитанного на 2026 год.