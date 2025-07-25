Нет реформ – нет денег: ЕС урезает транш для Украины

Очередной транш денежной помощи от ЕС в рамках программы Ukraine Facility будет меньше, чем ожидалось. А все потому, что Украина не выполнила требования Евросоюза.

Почему уменьшат размер транша от ЕС?

Речь идет о четвертом в 2025 году транше, который Киев запросил у европейских партнеров в июне, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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По словам представителя Европейской комиссии Гийома Мерсье, средства Украине в рамках Ukraine Facility урежут, поскольку она так и не осуществила 3 реформы, которые обещала выполнить.

Четвертый транш является крупнейшим как по объему средств, так и по количеству необходимых реформ. В случае выполнения всех индикаторов и при условии реализации 16 реформ, Украина получила бы 4,5 миллиарда евро,

– рассказал Мерсье.

Представитель ЕК добавил, что Киев запросил частичную выплату четвертого транша 6 июня. В запросе украинская власть объяснила, что выполнила 13 из 16 реформ, которые были условием предоставления средств. Еще три пока выполняются.

Невыполненные реформы, по информации Мерсье, касаются:

децентрализации;

отбора судей в Высший антикоррупционный суд;

и закона об Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА).

В итоге Украина недополучит почти полтора миллиарда гривен.

Комиссия оценила 13 реформ как выполненные и предлагает Совету ЕС осуществить выплату Украине в размере 3,05 миллиарда евро как четвертый транш в рамках Ukraine Facility,

– отметил Мерсье.