Укр Рус
Экономика Новости экономики Более 40 миллионов евро: одна из стран ЕС предоставит Украине дополнительные средства для прохождения зимы
12 ноября, 14:10
3

Более 40 миллионов евро: одна из стран ЕС предоставит Украине дополнительные средства для прохождения зимы

Валерия Моргун
Основні тези
  • Германия предоставит Украине дополнительные 40 миллионов евро для зимней помощи, в частности на ремонт отопления и доставку генераторов.
  • Кроме того, правительство Германии планирует увеличить поддержку Украины до более 11,5 миллиарда евро в следующем году, включая средства на артиллерию и бронетехнику.

Германия предоставит Украине дополнительные 40 миллионов евро зимней помощи. Поддержка предоставляется из-за продолжающихся атак России на инфраструктуру страны.

Какую помощь предоставит Украине Германия?

Средства будут использованы на гуманитарные мероприятия, пишет 24 Канал со ссылкой на издание ntv.

Читайте также Гораздо больше чем в Украине: какую зарплату получает учитель в Германии

Мы помогаем обеспечить тепло и освещение в домах, а также чтобы Россия своими целенаправленными террористическими атаками на гражданское газоснабжение и теплоснабжение не смогла сломать моральный дух защитников родины,
– заявил министр иностранных дел Иоганн Вадефуль.

Обратите внимание! Деньги направят на ремонт систем отопления и поврежденных домов, а также доставку генераторов и предметов первой необходимости, таких как одеяла и средства гигиены.

Напомним также, что правительство Германии планирует увеличить свою поддержку Украины до более 11,5 миллиарда евро в следующем году. Об этом 11 ноября сообщили в медиа Welt.

Об этом говорится в документе Министерства финансов, подготовленном для окончательного обсуждения Бюджетного комитета проекта бюджета на 2026 год. Его агентство Reuters получило в понедельник, 11 ноября, вечером.

Статья бюджета на "восстановление потенциала государств, на которые было применено нападение с нарушением международного права в сферах безопасности, обороны и стабилизации" будет увеличена на три миллиарда евро примерно до 11,55 миллиарда евро по сравнению с правительственным проектом,
– говорится в тексте материале.

Важно! В частности рядовые источники на прошлой неделе заявили, что дополнительные средства предназначены для артиллерии, беспилотников и бронетехники, а также для замены двух зенитно-ракетных систем Patriot.

Что еще планируют в Германии?

  • Берлин стремится выделить дополнительно 10 миллиардов евро на оборону. Деньги предусмотрены для закупки военных дронов. Они должны усилить защиту воздушного пространства ЕС и стран НАТО на фоне российских угроз.

  • В частности Германия отменила все финансовые ограничения на оборонные расходы. Страна хочет создать одну из самых мощных армий в Европе.