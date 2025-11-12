Более 40 миллионов евро: одна из стран ЕС предоставит Украине дополнительные средства для прохождения зимы
- Германия предоставит Украине дополнительные 40 миллионов евро для зимней помощи, в частности на ремонт отопления и доставку генераторов.
- Кроме того, правительство Германии планирует увеличить поддержку Украины до более 11,5 миллиарда евро в следующем году, включая средства на артиллерию и бронетехнику.
Германия предоставит Украине дополнительные 40 миллионов евро зимней помощи. Поддержка предоставляется из-за продолжающихся атак России на инфраструктуру страны.
Какую помощь предоставит Украине Германия?
Средства будут использованы на гуманитарные мероприятия, пишет 24 Канал со ссылкой на издание ntv.
Мы помогаем обеспечить тепло и освещение в домах, а также чтобы Россия своими целенаправленными террористическими атаками на гражданское газоснабжение и теплоснабжение не смогла сломать моральный дух защитников родины,
– заявил министр иностранных дел Иоганн Вадефуль.
Обратите внимание! Деньги направят на ремонт систем отопления и поврежденных домов, а также доставку генераторов и предметов первой необходимости, таких как одеяла и средства гигиены.
Напомним также, что правительство Германии планирует увеличить свою поддержку Украины до более 11,5 миллиарда евро в следующем году. Об этом 11 ноября сообщили в медиа Welt.
Об этом говорится в документе Министерства финансов, подготовленном для окончательного обсуждения Бюджетного комитета проекта бюджета на 2026 год. Его агентство Reuters получило в понедельник, 11 ноября, вечером.
Статья бюджета на "восстановление потенциала государств, на которые было применено нападение с нарушением международного права в сферах безопасности, обороны и стабилизации" будет увеличена на три миллиарда евро примерно до 11,55 миллиарда евро по сравнению с правительственным проектом,
– говорится в тексте материале.
Важно! В частности рядовые источники на прошлой неделе заявили, что дополнительные средства предназначены для артиллерии, беспилотников и бронетехники, а также для замены двух зенитно-ракетных систем Patriot.
Что еще планируют в Германии?
Берлин стремится выделить дополнительно 10 миллиардов евро на оборону. Деньги предусмотрены для закупки военных дронов. Они должны усилить защиту воздушного пространства ЕС и стран НАТО на фоне российских угроз.
В частности Германия отменила все финансовые ограничения на оборонные расходы. Страна хочет создать одну из самых мощных армий в Европе.