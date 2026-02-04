"Пакеты тепла" и генераторы: какую помощь могут получить украинцы зимой

Сейчас Украина переживает одну из самых сложных зим в условиях полномасштабной войны. Только с начала 2026 года зафиксировано 217 российских атак на энергетику.

Какую помощь украинцам оказывает государство?

В среду, 4 февраля, премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о ежедневном селекторе с Владимиром Зеленским, ключевыми министерствами и главами ОГА. Правительство продолжает оказывать украинцам всестороннюю поддержку во время чрезвычайной ситуации в энергетике.

Доплаты ремонтникам восстановительных бригад

Энергетики, которые круглосуточно работают над восстановлением энергосистемы, будут получать ежемесячные доплаты в размере 20 тысяч гривен за работу в аварийных бригадах.

Первые начисления поступят на зарплатные карты в феврале.

Адресная помощь уязвимым категориям

Вместе с государственными компаниями правительство обеспечивает адресную помощь людям с инвалидностью и одиноким пенсионерам. Это вещи, помогающие пережить холодный период – согреться, оставаться на связи и заряжать медицинские устройства.

Первые 10 тысяч "Пакетов тепла" от Нафтогаза уже получили жители Дарницкого, Днепровского и Деснянского районов Киева, а также Броваров и Борисполя.

Обратите внимание! Такую поддержку расширят, привлекая Энергоатом, Укрэнерго и Укргидроэнерго. Дополнительные "Пакеты тепла" получат общины по всей Украине, где с электро- и теплоснабжением до сих пор сложно.

Новая программа "СвітлоДім"

Государство предоставляет многоквартирным домам от 100 до 300 тысяч гривен на закупку генераторов и другого энергооборудования для работы ключевых систем жизнеобеспечения.

Программу "СвітлоДім" можно сочетать с другими инструментами энергомодернизации многоквартирных домов, например с кредитами "5 – 7 – 9" на установку солнечных панелей, аккумуляторов и гибридных инверторов.

Какую помощь может получить бизнес?

Поддержка для ФЛП 2 – 3 групп

Более 9 тысяч предпринимателей, которые работают в социально важных сферах, уже подали заявки на единовременную государственную помощь – до 15 тысяч гривен – для обеспечения автономной работы во время аварийных отключений. Подать заявку можно через Дию.

Кредиты на генераторы

Банки-партнеры уже получили более 270 заявок на кредиты под 0% годовых в рамках программы "Доступные кредиты 5 – 7 – 9".

Перечень учреждений и условия – по ссылке.

Что известно о ситуации в энергосистеме?

Напомним, в ночь на 4 февраля российские военные снова атаковали энергетическую инфраструктуру в нескольких областях Украины. Обесточены потребители в Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях.

Кроме того, во всех регионах введено ограничение мощности для промышленности и графики почасовых отключений для потребителей. Кое-где – даже аварийные обесточивания.

По словам президента, до сих пор сложно в Киеве. Там работают около 200 бригад, а более 1 100 многоквартирных домов в нескольких районах остаются без отопления.