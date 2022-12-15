ООН передала Украине помощи на 4,5 миллиарда, – Шмигаль
Источник:Денис Шмигаль
В этом году ООН предоставила украинцам более 4,5 миллиарда долларов гуманитарной помощи. Также сотрудничество Украины с ООН в гуманитарной сфере продолжится активнее.
Об этом сообщил Денис Шмигаль, премьер-министр Украины. Он добавил, что надеется на дальнейшую финансовую поддержку.
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Ценим такую поддержку и надеемся, что в следующем году эта сумма только увеличится, – сообщил Шмигаль.
В каких направлениях будут сотрудничать
Активное сотрудничество будет продолжаться по направлениям:
- Разминирование. Состоялись переговоры о возможности и способности ООН в этой сфере и создании новых программ гуманитарного разминирования в Украине.
- Помощь переселенцам. Продолжение предоставления прямой финансовой помощи ВПЛ, которая сейчас предоставляется совместно с агентствами ООН, а также дальнейшее обустройство приютов для переселенцев.
- Восстановление. Реализация программ по восстановлению поврежденного из-за войны жилья.
- Помощь прифронтовым общинам. Оказание гуманитарной помощи на деоккупированных территориях, а также поддержка людей, остающихся в зоне активных боевых действий.
- Экономика. Поддержка малого и среднего бизнеса, чья устойчивость является решающей для экономики Украины.
Надеемся на поддержку со стороны ООН правительственных программ помощи бизнесу для увеличения рабочих мест и доходов населения,
– подчеркнул премьер-министр.
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