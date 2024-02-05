Более 10 тысяч гривен: кто из украинцев может получить помощь от ООН

ВПЛ и другие пострадавшие от войны украинцы могут получить помощь от ООН, если они соответствуют определенным условиям. Ее размер составляет 10,8 тысячи гривен.

Кто может получить помощь от ООН

На помощь могут рассчитывать ВПЛ, которые ранее не получали выплат от международных организаций и имеют доход менее 5,4 тысячи гривен на члена семьи.

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Также надо подпадать под одну из категорий уязвимости:

не перемещались после 24.02.2022, но пострадали от военных действий в таких областях: Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Николаевская, Херсонская, Донецкая;

люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения.

Дополнительно нужно отвечать одному из пунктов:

пострадавшие во время войны и имеющие только одного из родителей с одним или несколькими детьми в возрасте до 18 лет или с лицами пожилого возраста (55 лет и старше);

семьи пожилых людей старше 55 лет или лицо пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

имеют членов семьи с инвалидностью или хроническими заболеваниями;

опекаются детьми без сопровождения или детьми, разведенными с родителями.

Какие документы понадобятся для оформления

Документ, удостоверяющий личность.

Налоговый номер (необходимый для выплаты пособия).

Любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, выписки и т.д.).

Свидетельство о рождении детей (при наличии).

Номер банковской карты для выплаты помощи.

Личный номер телефона.

К слову, при регистрации на помощь должны присутствовать все члены семьи. Только для маломобильных лиц есть исключение – родственник может предоставить его документы вместе со справкой, которая подтверждает его состояние, без присутствия человека.