Выплаты до 20 000 гривен для ВПЛ: кто из переселенцев получит эти средства
Источник:UNHCR
ООН продолжает оказывать поддержку украинцам, пострадавшим от российской агрессии. Речь идет о денежных выплатах, гуманитарных грузах и социальных льготах.
Кому предоставят выплаты
Представители ООН отметили, что социальную помощь будут получать не только переселенцы, но и другие уязвимые категории граждан. В частности, те, кто продолжает проживать в зоне активных боевых действий.
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Список граждан, которым предоставят выплаты:
- украинцы со статусом ВПЛ;
- семьи, где находятся на попечении дети;
- семьи с приемными детьми;
- пенсионеры, воспитывающие самостоятельно детей до 18 лет;
- малообеспеченные семьи, где есть малолетние дети и пожилые люди;
- семьи, где есть не менее 2 человек с особыми потребностями.
Какая помощь от ООН оказывается
В прошлом году украинцы могли подать заявление на получение выплат от ООН в размере 6 600 гривен (по 2 200 ежемесячно в течение 3 месяцев). Сейчас основная сумма этой помощи составляет – 3600 гривен, на зиму дополнительно выдают – 2 220 гривен.
Выплаты от ООН будут регулироваться согласно времени регистрации:
- до 1 сентября 2023 года
Дополнительным условием является то, что лицо, обеспечивающее наибольший доход в семье старше 55 лет. В таком случае, семья получает только ежемесячные выплаты 2220 гривен в течение 3 месяцев.
- с 1 по 30 сентября 2023 года
Таким семьям также оказывают помощь 3 месяца. Ежемесячно они получают выплаты – 2 200 гривен и плюс 2 220 гривен дополнительно.
- с 1 октября и до конца 2023 года
Эти семьи должны получать в течение 3 месяцев ежемесячно – 3 600 гривен. Дополнительно им будет насчитываться 2 220 гривен.