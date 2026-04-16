Времени осталось мало: украинцы могут получить помощь более 1,5 тысяч гривен
- В Харьковской области продолжается верификация получателей денежной помощи денежной помощи от Всемирной продовольственной программы ООН, которая продлится до 17 апреля.
- Право на поддержку имеют домохозяйства с уязвимыми категориями, а выплата составляет 1 800 гривен на человека.
На Харьковщине продолжается верификация получателей денежной помощи. Жители города Изюм могут получить поддержку от ВПП ООН.
Какую помощь можно оформить до 17 апреля?
Она продлится до 17 апреля, о чем сообщает ADRA Ukraine в Facebook.
В апреле в Харьковской области продолжается процесс верификации получателей многоцелевой денежной помощи от Всемирной продовольственной программы ООН World Food Programme,
– говорится в сообщении.
Ранее мероприятия уже состоялись в Шевченковской и Куновской громадах. Более того, до конца текущего месяца должна состояться верификация в Богодуховской громаде.
Сумма выплаты составляет 1 800 гривен на человека, тогда как ранее – 1 200 гривен.
Право на поддержку имеют домохозяйства, в составе которых есть как минимум один представитель из уязвимой категории, в частности:
- лица с инвалидностью;
- малообеспеченные семьи;
- одинокие матери или родители;
- многодетные семьи;
- люди, потерявшие работу;
- украинцы 60 лет или старше, которые проживают самостоятельно;
- лица, которые находятся на учете или получают уход в территориальных центрах.
Напомним! Уязвимые категории населения также могут получить единовременное пособие в размере 1 500 гривен, если не находятся на временно оккупированных территориях или за рубежом. Деньги украинцам начислят автоматически в течение апреля. Эта выплата предназначена, чтобы поддержать украинцев на фоне роста стоимости топлива и изменений в ценах. Об этом 1 числа сообщила премьер Юлия Свириденко.
Что еще следует знать о выплатах?
- С 1 апреля изменились условия помощи от ООН. Размер выплаты зависит от ситуации, в которой находится хозяйство. В то же время два типа поддержки для украинцев отменили.
- Также украинцы могут еще получить 1 500 гривен на спорт. Однако заявку следует успеть оформить до 20 апреля. Средства можно потратить на спорт. Выплату от правительства начислят в течение 6 рабочих дней.