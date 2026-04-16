Часу залишилось обмаль: українці можуть отримати допомогу понад 1,5 тисяч гривень

На Харківщині триває верифікація отримувачів грошової допомоги. Мешканці міста Ізюм можуть отримати підтримку від ВПП ООН.

Яку допомогу можна оформити до 17 квітня?

Вона триватиме до 17 квітня, про що повідомляє ADRA Ukraine у Facebook.

Читайте також Цим пенсіонерам підвищать пенсії уже в травні 2026 року

У квітні в Харківській області продовжується процес верифікації отримувачів багатоцільової грошової допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН World Food Programme,

– йдеться у повідомленні.

Раніше заходи вже відбулися в Шевченківській та Кунівській громадах. Ба більше, до кінця поточного місяця має відбутися верифікація у Богодухівській громаді.

Сума виплати становить 1 800 гривень на людину, тоді як раніше – 1 200 гривень.

Право на підтримку мають домогосподарства, у складі яких є щонайменше один представник із вразливої категорії, зокрема:

особи з інвалідністю;

малозабезпечені родини;

одинокі матері або батьки;

багатодітні сім’ї;

люди, що втратили роботу;

українці 60 років або старше, які проживають самостійно;

особи, які перебувають на обліку або отримують догляд у територіальних центрах.

Нагадаємо! Вразливі категорії населення також можуть отримати одноразову допомогу у розмірі 1 500 гривень, якщо не перебувають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном. Гроші українцям нарахують автоматично протягом квітня. Ця виплата призначена, аби підтримати українців на тлі зростання вартості пального та змін у цінах. Про це 1 числа повідомила прем'єрка Юлія Свириденко.

Що ще слід знати про виплати?