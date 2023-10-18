Можно получить до 20 000 гривен: кто претендует на помощь ООН
18 октября 2023, 13:30Читати новину українською
ООН продолжает оказывать финансовую помощь лицам, пострадавшим от полномасштабного вторжения. Суммарно некоторые украинцы могут получить до 20 тысяч гривен.
Кто может получить помощь
Кроме переселенцев, на такую помощь могут рассчитывать и лица, проживающие на территории боевых действий.
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Полный список тех, кто может рассчитывать на помощь выглядит так:
- украинцы со статусом ВПЛ;
- семьи, где находятся на попечении дети;
- семьи с приемными детьми;
- пенсионеры, воспитывающие самостоятельно лица до 18 лет;
- малообеспеченные семьи, где есть малолетние дети и пожилые люди;
- семьи, где есть не менее 2 человек с особыми потребностями.
Какую помощь оказывают украинцам
В 2022 году украинцы получали от ООН по 2 200 гривен в течение трех месяцев. Сейчас сумма такой помощи увеличилась до 3 600 гривен, а на зиму дополнительно выдают еще 2 220 гривен.
То есть выплаты зависят от времени регистрации, например:
- те, кто подал заявку до 1 сентября 2023 года – дополнительное условие, если лицо, обеспечивающее основной доход в семье, старше 55 лет, ему будет выплачивать 2 220 гривен в течение 3 месяцев;
- с 1 по 30 сентября 2023 года – им платят 2 200 гривен и плюс 2 220 гривен дополнительно;
- с 1 октября и до конца 2023 года - 3 600 гривен в течение 3 месяцев и дополнительно 2 220 гривен.