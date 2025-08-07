Финансовая поддержка от ООН: кто получит выплаты в августе
- В августе финансовая помощь от ООН назначается внутренне перемещенным лицам и тем, кто вернулся из-за границы, при условии, что они не получали помощь от других организаций в течение последних 3 месяцев.
Регистрация на выплаты проходит в Сумской области, а помощь выплачивается в течение 3 месяцев, составляя 10 800 гривен на одного члена семьи.
Некоторые украинцы могут получить финансовую помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). В августе стартовала регистрация в одной из областей Украины, которую регулярно обстреливает враг.
Кто может получить выплаты от ООН?
Уже несколько лет представители международной организации работают в Украине и оказывают единовременную помощь пострадавшим от войны украинцам. Выплаты направлены на покрытие базовых потребностей людей на жилье, питание и другие необходимые вещи, сообщает 24 Канал со ссылкой на УВКБ ООН.
Смотрите также Три категории украинцев останутся без денежной помощи с августа
Принять участие в программе финансовой помощи от ООН могут:
- внутренне перемещенные лица, которые выехали из опасных регионов за последние 6 месяцев;
- ВПЛ, которые выезжали и вернулись на свое прежнее место жительства;
- граждане, которые вынуждены были выехали за границу и вернулись в Украину.
Помощь от ООН им назначают при условии, что они не получали финансовую поддержку через другие организации в течение последних 3 месяцев.
Выплаты начисляют уязвимым категориям переселенцев:
- одинокому отцу или матери, который воспитывает ребенка до 18 лет;
- неполным семьям с лицами пожилого возраста от 55 лет;
- семьям, в которых лица пожилого возраста воспитывают малолетних детей;
- а также семьям, в составе которых есть люди с инвалидностью или тяжелыми болезнями.
Стоит знать! Финансовая поддержка от УВКБ ООН назначается, если доход на семью не превышает 5,4 тысячи гривен на одного члена семьи.
Как получить помощь от ООН?
В Украине официальным партнером УВКБ ООН является благотворительный фонд "Право на защиту", который проводит регистрацию на программу денежной помощи. Для этого его мобильные группы осуществляют выезд в различные населенные пункты для регистрации.
- В августе регистрация на выплаты от ООН начались в Сумской области. Мобильные группы уже работали в городе Лебедин, селе Рогинцы, городе Кролевец, а 8 августа планируют посетить Тростянец.
- Представители мобильной группы сначала записывают в очередь, а затем приглашают для дальнейшей регистрации на оформление выплат.
Всю информацию, которую граждане предоставляют при регистрации, заносят в базу данных УВКБ ООН,
– отмечают в фонде.
Важно! Помощь от УВКБ ООН выплачивается в течение 3 месяцев. Общий размер ее на каждого члена семьи составляет 10 800 гривен (по 3 600 гривен на одного человека).