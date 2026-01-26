Укр Рус
Экономика Новости экономики Помощь на почти 2 миллиона евро: Киев получил энергетическую поддержку от страны-союзницы
26 января, 17:19
2

Помощь на почти 2 миллиона евро: Киев получил энергетическую поддержку от страны-союзницы

Валерия Моргун
Основні тези
  • Киев получил 130 генераторов от Польши для усиления устойчивости критических объектов, собранных польскими волонтерами на сумму почти 2 миллиона евро.
  • Общая мощность переданного оборудования составляет 2 376 киловатт.

Киев получил помощь от страны-союзницы Польши. Варшава предоставила 130 генераторов различной мощности.

Какую помощь получил Киев от Варшавы?

В условиях энергетического кризиса в Украине, и в частности в столице, они позволят городу усилить уровень устойчивости критических объектов, а также учреждений социальной сферы, о чем рассказал мэр города Виталий Кличко.

Он сообщил, что средства на эти генераторы собирали польские волонтеры. И за 10 дней 60 000 поляков собрали 8 миллионов злотых (это почти 2 миллиона евро).

В частности, столица получила:

  • 1 дизельный генератор FD 600 D мощностью 600 киловатт;
  • 1 дизельный генератор FD 80 B мощностью 80 киловатт;
  • 20 генераторов FOGO FV20000TE/TRE мощностью 20 киловатт каждый;
  • 108 генераторов FOGO F12000iSG мощностью 12 киловатт каждый.

Обратите внимание! Общая мощность переданного оборудования – 2 376 киловатт.

Спасибо организаторам сбора, волонтерам и всем неравнодушным! Такая поддержка является примером единства украинцев и поляков, эффективного взаимодействия и человечности в этой чрезвычайной ситуации,
– написал Кличко.

В понедельник, 26 января, прибыла первая партия генераторов, приобретенных на благотворительные деньги. В ближайшее время Украина ожидает следующую.

Также уже в пути уже очередная помощь от Варшавы. В страну прибудет еще 90 генераторов.

Напомним, что о помощи Киеву сообщил временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукашевич.

Заметьте! Он обратился к киевлянам и жителям общин вокруг Киева, и сообщил, что в столицу едет 400 генераторов различных типов из правительственных запасов.

Что еще известно об энергетической помощи Украине?

  • 22 января – в День Соборности Украины – Литва прислала помощь. Речь идет об электрогенераторах на сумму более 2 миллионов евро.
  • В то же время Нидерланды предоставили дополнительную помощь в размере 23 миллиона евро на поддержку энергетического сектора Украины. Деньги будут направлены на закупки газа, ремонт электростанций и поставки критически важного энергетического оборудования от нидерландских компаний, в частности генераторов и кабелей.