Экономика Соцвыплаты Новый кэшбек и соцвыплаты: какую помощь вскоре получат украинцы
17 марта, 06:01
Новый кэшбек и соцвыплаты: какую помощь вскоре получат украинцы

Валерия Моргун
Основні тези
  • Украинцы смогут получить кэшбэк на топливо: 15% на дизель, 10% на бензин, 5% на автогаз, до 1 мая на АЗС, присоединяющихся к программе.
  • Единовременную денежную помощь в апреле получат пенсионеры, малообеспеченные семьи, ВПО, семьи с детьми и получатели социальной помощи через имеющиеся механизмы без дополнительных обращений.

Украинцы смогут получить поддержку от правительства на фоне действующих событий. Речь идет о повышении цен в связи с событиями на Ближнем Востоке.

Какую помощь украинцы смогут получить от правительства?

Сейчас готовится пакет новой помощи для населения, о чем сообщала премьер-министр Юлия Свириденко.

В частности планируется кэшбек на топливо. Как будет работать программа? При покупке на АЗС люди смогут получить:

  • 15% кэшбэка на дизельное топливо;
  • 10% кэшбэка на бензин;
  • 5% кэшбэка на автогаз.

Кэшбек будет работать до 1 мая. Однако не везде, а только на тех АЗС, которые присоединятся к программе.

 

Юлия Свириденко

Премьер-министр Украины

Выплаты будут осуществлены на базе программы "Национальный кэшбек", которой уже пользуются 9,4 миллионов граждан.

Также ожидается целевая поддержка пенсионеров и уязвимых категорий населения. Об этом подробно рассказали в Министерстве социальной политики.

Денежную доплату вскоре получат:

  • пенсионеры (по общеобязательному пенсионному страхованию);
  • получатели пособия по инвалидности;
  • малообеспеченные семьи;
  • ВПЛ из числа получателей социальной помощи;
  • семьи с детьми;
  • другие получатели базовой социальной помощи.

Средства поступят в апреле. Выплаты будет одноразовой.

Деньги начислят по уже имеющимся механизмами, которыми люди получают социальные выплаты. То есть на спецсчета в банках или через Укрпочту.

Выплаты будут осуществлены в рамках действующих бюджетных программ Минсоцполитики,
– говорится на сайте ведомства.

Обратите внимание! Дополнительно обращаться для получения помощи не нужно.

Что еще следует знать о ситуации с топливом в Украине?

  • Напомним, что в правительстве заявили: по состоянию на сейчас рынок обеспечен горючим в достаточном количестве. Более того, наблюдается спадание ажиотажа. Кроме того, государственная компания "Укрнафта" продолжает держать ориентир цен – как на бензин, так и на дизель.
  • В то же время эксперты считают, что подобный кэшбек может усилить макроэкономическую нестабильность в стране и стимулировать инфляцию. Специалисты отмечают, что это будет не только сокращать конкуренцию, а в перспективе – повышать цены на топливо.