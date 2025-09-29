В понедельник, 29 сентября, Швеция объявила о выделении Украине нового пакета помощи. Его размер составляет 1,1 миллиарда шведских крон.

Что известно о новом пакете помощи Украине?

Средства направят на зимнюю помощь Украине, пишет 24 Канал со ссылкой на посольство Швеции в Украине в соцсети Х.

Время готовиться к зиме – еще 1,1 миллиарда крон от Швеции в новом гуманитарном пакете,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что она предусмотрены для неотложных потребности Украины:

энергетика; восстановление; разминирование; многое другое.

Заметьте! Министр развития, сотрудничества и внешней торговли Швеции Бенджамин Дуса заявил, что следует укреплять устойчивость Украины всеми способами.

Что войдет в пакет помощи?

В частности, на сайте шведского правительства объяснили, так Фонд поддержки энергетики Украины Energy Community Ukraine Energy Support Fund получает 450 миллионов крон, которые будут направлены в Фонд поддержки энергетики Украины 450 миллионов крон для покрытия энергетических потребностей Украины накануне и во время зимы, в частности для производства энергии и ремонта критической инфраструктуры.

Фонд Всемирного банка по восстановлению Украины (URTF) получает 385 миллионов крон на ремонт энергетической и жилищной инфраструктуры, поддержку беженцев, а также для усиления административной способности страны и способности предоставлять общественные услуги. 100 миллионов крон выделяется на разминирование, уборку военных обломков и экономическое восстановление в заминированных районах, из которых 50 миллионов крон получит Программа развития ООН (UNDP), а еще 50 миллионов крон будет распределено через Sida. 30 миллионов крон направляются на поддержку независимых медиа в Украине, из них 15 миллионов крон получит Пражский центр, а еще 15 миллионов крон – Sida для дальнейшего распределения. 25 миллионов крон выделяется на усиление правового сектора Украины. 10 миллионов крон направляется на профессиональное образование в сфере логистики и транспорта Украины с целью укрепления рынка труда.

В частности Всемирная продовольственная программа (WFP) получает 50 миллионов крон для продолжения поставок гуманитарной продовольственной помощи. В то же время Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) получает 30 миллионов крон на поддержку 3,6 миллионов внутренне перемещенных лиц в Украине.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) получает 25 миллионов крон для помощи детям и семьям в прифронтовых районах, а Фонд народонаселения ООН (UNFPA) – 20 миллионов крон для усиления материнского здравоохранения и обеспечения условий для сексуального и репродуктивного здоровья женщин.

Обратите внимание! Отдельно 20 миллионов крон из шведских средств направляются организации "Save the Children" ("Спасите детей") для помощи преимущественно украинским детям и их семьям.

Что еще известно о помощи от Швеции?