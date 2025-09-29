Страна уже давно имеет большой опыт в соответствующей сфере. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

Что обсуждают в Швеции?

Согласно обнародованной информации, по состоянию на сейчас соответствующие обсуждения остаются спекулятивными. Пока нет никаких признаков серьезных намерений правительства по созданию ядерных боеголовок, однако дебаты уже начались.

(Швеция – 24 Канал) уже давно имела большой опыт в сфере ядерных технологий. Но политическая воля требовала чего-то другого. Я думаю, что в этой ситуации все должно быть на виду,

– заявил лидер правой партии "Шведские демократы" Джимми Окессон.

В свою очередь исследователь из шведского Института оборонных исследований Роберт Дальше, комментируя это, недавно заявил, что сейчас необходимо начать обсуждение "независимого ядерного оружия со шведским компонентом".

В то же время подобное мнение высказала и депутат Европейского парламента Алиса Теодореску Маве. По ее мнению, как отмечают журналисты, Швеция должна играть свою роль в общей европейской стратегии ядерного оружия.

Издание напоминает, что в 1956 и 1957 годах шведские власти тайно взорвала мощные бомбы на военном испытательном полигоне в Лапландии в рамках подготовки к национальной программе создания ядерного оружия.

Сейчас точно неизвестно, обладает ли Швеция технологическим или промышленным потенциалом для создания ядерного оружия без существенной помощи со стороны существующей ядерной державы. Хотя в стране есть 6 атомных электростанций.

Это был бы очень большой промышленный проект... Многое необходимо развивать, в частности всю инфраструктуру для производства материалов, необходимых для ядерного оружия, что потребует значительных инвестиций. Думаю, найти необходимые ресурсы будет практически невозможно,

– сказал эксперт по ядерному оружию из шведского Института оборонных исследований Мартин Голиаф.

Как Европа готовится к угрозе?