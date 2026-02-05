Швеция объявила пакет энергетической помощи: объем достигает миллионы шведских крон

В четверг, 5 февраля, правительство Швеции предоставляет новый пакет поддержки для Украины. Его объем предусмотрен в размере один миллиард шведских крон.

Какую помощь оказывает Швеция?

Деньги предусмотрены на поддержку энергетического сектора страны, о чем говорится на сайте шведского правительства.

Читайте также "Мешало" упрямство Франции: на каких условиях Украина получит 90 миллиардов евро от ЕС

Министр международной помощи и внешней торговли Беньямин Дуса заявил, что Украина находится в чрезвычайном положении. Российские атаки на энергетическую инфраструктуру оставляют миллионы украинцев без электроэнергии, тепла и воды тогда, когда температура достигает около минус 20 градусов.

Украинцы демонстрируют невероятную устойчивость, но повседневная жизнь является чрезвычайно тяжелой, и населению очень сложно. Именно поэтому мы сейчас мобилизуем усилия в поддержку Украины,

– сказал Беньямин Дуса.

Помощь направляется на самые насущные потребности страны в энергогенерации и ремонте разрушенной инфраструктуры. Она также имеет целью укрепление энергоснабжения в средне- и долгосрочной перспективе.

Из общей суммы в один миллиард:

шведских крон 600 миллионов будет направлено в Ukraine Energy Support Fund;

400 миллионов – в Программу развития ООН (UNDP).

Обратите внимание! Благодаря этой поддержке Украина сможет получить различные виды энергетического оборудования, в частности генераторы, тепловентиляторы и запасные части.

В частности, в 2026 году гражданская помощь Украине составит не менее 10 миллиардов шведских крон. Это будет самый большой ежегодный объем помощи одной стране за всю историю. Об этом пишет шведский общественный вещатель SVT.

По данным правительства, с момента начала вторжения Россией в Украину в феврале 2022 года Швеция предоставила Киеву в целом 114 миллиардов шведских крон помощи. Более 24 миллиардов из них – это гражданская поддержка.

Заметьте! Остальные – это военная помощь, в частности в виде оружия, систем вооружения и боеприпасов.

Что еще известно о помощи от Швеции?