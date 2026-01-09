Не только оружие: на какую помощь Украине Лондон выделяет сотни миллионов долларов

Великобритания снова выделяет помощь для Украины. На этот раз страна готова предоставить 200 миллионов фунтов стерлингов (около 268 миллионов долларов) на подготовку своих войск для дальнейшей отправки в Украину.

Какую помощь подготовила Великобритания для Украины?

Подобное заявление сделал министр обороны Великобритании Джон Гили во время общения с журналистами в Киеве 9 января, передает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Сегодня я готов выделить 200 миллионов фунтов стерлингов на подготовку британских войск, чтобы в случае подписания мирного соглашения они могли начать развертывание с первого же дня,

– сказал Джон Гили.

Он добавил, что уже в январе страна начинает производство новых ракет-перехватчиков. Они должны противодействовать российским дронам.

Как рассказал Гили, в Великобритании взяли украинскую интеллектуальную собственность и применили современные британские методы производства. Оружие будут выпускать их массово.

Обратите внимание! В Украину его будут поставлять тысячами еженедельно.

О помощи рассказал также министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Он написал, что Киев и Лондон подписали в пятницу, 9 января, в Киеве дорожную карту развития столетнего партнерства в оборонной сфере.

Документ закрепляет оборонное сотрудничество в 2026 году по ряду ключевых направлений безопасности,

– отметил Шмыгаль.

Он заявил, что Великобритания уже сделала весомый вклад в укрепление возможностей страны отражать российский террор. С февраля ожидается производство 1 000 дронов-перехватчиков Octopus в месяц.

Отдельно обсудили:

возможности совместных стратегических промышленных проектов в сфере ПВО и дальнобойного вооружения; перспективы локализации производства шведских самолетов Gripen, которые содержат технологии британских компаний; усиление защиты украинского моря; подготовку к заседанию "Рамштайн", которое состоится в феврале.

Заметьте! В частности вместе с представителями разведки и Генерального штаба проинформировали Джона Гилла о последствиях массированного российского комбинированного. Отмечается, что усиление ПВО и обеспечение боеприпасами к этим системам – ключевой приоритет.

Что еще известно о помощи от Великобритании?