Помощь начислят автоматически: какие пенсионеры получат большие пенсии в 2024 году

В 2023 году некоторые пенсионеры получали пособие от Всемирной продовольственной программы. Ее продлят и в этом году, но сумма для каждого будет индивидуальной.

Кто получит помощь

Дополнительные выплаты пенсионерам от ВПП ООН запланированы и на 2024 год. Это анонсировалось на заседании рабочей группы Проекта реформ гуманитарной помощи и международного развития для Украины (PeReHID).

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Так что вторая волна этой помощи будет предназначена для 350 тысяч пенсионеров с инвалидностью.

В 2023 году на эту помощь рассчитывали пенсионеры, которые:

проживают на территориях боевых действий или прифронтовых территориях;

получали выплаты, не превышающие 3 250 гривен, но первоначально эта сумма составляла 3 000 гривен;

ранее не получали никаких выплат от ООН и других международных организаций и не получали выплаты для ВПЛ.

Сколько могут заплатить

В 2023 году размер выплаты зависел от пенсии, получаемой конкретным лицом. Например, если выплата составляла всего 2 400 гривен, то помощь – 850 гривен, то есть деньги от ООН покрывали разницу от суммы 3 250 гривен.

Пока неизвестно, какие суммы получат пенсионеры в 2024 году.

К слову, именно эту помощь от ООН украинцам назначали автоматически, поэтому подавать документы и куда-то ходить не нужно.