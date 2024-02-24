Доплату к пенсии от ООН
Однако, не все пенсионеры смогли получить помощь от ООН. Эксперт по пенсионному делу Сергей Коробкин обращает внимание, что для получения этой выплаты нужно совпадение сразу трех условий:
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- Пенсионер должен проживать там, где продолжаются боевые действия, или в прифронтовой зоне.
- Пенсия должна быть не более 3 000 гривен.
- Отсутствие каких-либо выплат от любых международных организаций и помощи для ВПЛ ранее.
То есть если вы не проживаете на соответствующих территориях, то доплаты к пенсии не будет. Если человек проживает на таких территориях, но получает пенсию, выше 3 000 гривен, доплаты также не будет,
– объясняет эксперт.
При этом, нет четкого размера доплаты. Доплачивают столько, чтобы общая сумма пенсии составляла – 3 000 гривен. Однако, выплата не может быть менее 100 гривен.
Как получить помощь от ООН
В созданных ООН совместно с Минсоцполитики и Пенсионным фондом реестрах указано для каждого пенсионера:
- место регистрации;
- размер пенсий;
- получение каких-либо пособий.
Таким образом, начисление дополнительной поддержки от ООН осуществляется автоматически одновременно с выплатами пенсий.
Чтобы получить такую надбавку, не нужно писать какое-то заявление и обращаться в Пенсионный фонд, это делается автоматически,
– утверждает Коробкин.
Эксперт также отмечает, что эта помощь является временной и предоставляется в течение четырех месяцев.
Какие размеры пенсий в Украине
На сегодня средний размер пенсии в Украине составляет – 5385,25 гривны. Однако, почти 30% пенсионеров до сих пор получают пенсию не выше 3000 гривен.
Впрочем, по сравнению с прошлым годом, эта ситуация несколько улучшилась: таких пенсионеров стало меньше на 10%. Однако, 65% пенсионеров до сих пор получают пенсию до 5 тысяч гривен.
Сейчас пенсионные выплаты выглядят следующим образом:
- до 2000 гривен – получают 64,60 тысячи пенсионеров (0,6%);
- от 2001 до 3000 гривен – 3,06 миллиона пенсионеров (29,1%);
- от 3001 до 4000 гривен – 2,23 миллиона пенсионеров (21,3%);
- от 4001 до 5000 гривен – 1,57 миллиона пенсионеров (14,9%);
- от 5001 до 10 000 гривен – 2,44 миллиона пенсионеров (23,2%);
- более 10 000 гривен – 1,15 миллиона пенсионеров (10,9%).