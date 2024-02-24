Доплату к пенсии от ООН

Однако, не все пенсионеры смогли получить помощь от ООН. Эксперт по пенсионному делу Сергей Коробкин обращает внимание, что для получения этой выплаты нужно совпадение сразу трех условий:

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Пенсионер должен проживать там, где продолжаются боевые действия, или в прифронтовой зоне. Пенсия должна быть не более 3 000 гривен. Отсутствие каких-либо выплат от любых международных организаций и помощи для ВПЛ ранее.

То есть если вы не проживаете на соответствующих территориях, то доплаты к пенсии не будет. Если человек проживает на таких территориях, но получает пенсию, выше 3 000 гривен, доплаты также не будет,

– объясняет эксперт.

При этом, нет четкого размера доплаты. Доплачивают столько, чтобы общая сумма пенсии составляла – 3 000 гривен. Однако, выплата не может быть менее 100 гривен.

Как получить помощь от ООН

В созданных ООН совместно с Минсоцполитики и Пенсионным фондом реестрах указано для каждого пенсионера:

место регистрации;

размер пенсий;

получение каких-либо пособий.

Таким образом, начисление дополнительной поддержки от ООН осуществляется автоматически одновременно с выплатами пенсий.

Чтобы получить такую надбавку, не нужно писать какое-то заявление и обращаться в Пенсионный фонд, это делается автоматически,

– утверждает Коробкин.

Эксперт также отмечает, что эта помощь является временной и предоставляется в течение четырех месяцев.

Какие размеры пенсий в Украине

На сегодня средний размер пенсии в Украине составляет – 5385,25 гривны. Однако, почти 30% пенсионеров до сих пор получают пенсию не выше 3000 гривен.

Впрочем, по сравнению с прошлым годом, эта ситуация несколько улучшилась: таких пенсионеров стало меньше на 10%. Однако, 65% пенсионеров до сих пор получают пенсию до 5 тысяч гривен.

Сейчас пенсионные выплаты выглядят следующим образом:

до 2000 гривен – получают 64,60 тысячи пенсионеров (0,6%);

от 2001 до 3000 гривен – 3,06 миллиона пенсионеров (29,1%);

от 3001 до 4000 гривен – 2,23 миллиона пенсионеров (21,3%);

от 4001 до 5000 гривен – 1,57 миллиона пенсионеров (14,9%);

от 5001 до 10 000 гривен – 2,44 миллиона пенсионеров (23,2%);

более 10 000 гривен – 1,15 миллиона пенсионеров (10,9%).