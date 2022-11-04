Еда, жилье и деньги: какую помощь получат ВПЛ в 2023 году

Премьер-министр Денис Шмигаль подчеркнул, что одной из главных целей на 2023 год остается комплексная поддержка ВПЛ и жителей деоккупированных территорий.

Об этом он заявил в своей речи при принятии государственного бюджета на следующий год.

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Сколько выделят средств на помощь ВПЛ

с 24 февраля в Украине зарегистрировано почти 3,5 миллиона внутренне перемещенных лиц. Общее количество ВПЛ, зарегистрированных в Украине, составляет 4,8 миллиона. Это соотносится с населением нескольких крупных областных центров.

По словам Шмыгаля, с начала полномасштабной войны Украина формирует продовольственные наборы, которые местные власти распределяют среди переселенцев и жителей прифронтовых общин.

Сегодня примем решение, что позволит ускорить процесс раздачи этих продуктов. А также позволит приоритетно выдавать продуктовые наборы тем ВПЛ, которые имеют право на помощь от государства и международных организаций. Кроме того, компенсируем пекарям стоимость услуг по выпеканию хлебобулочных изделий путем части перерабатываемой ими продукции. Таким образом, на прифронтовых территориях бизнес будет работать и люди будут с хлебом,

– говорит премьер-министр.

Кроме того, из резервного фонда выделят более 34 миллионов гривен компенсации государственным и коммунальным учреждениям за безвозмездное размещение переселенцев. Это позволит им рассчитаться за коммунальные услуги и дальше принимать ВПЛ.

По всей Украинеоткрыли свои двери для 150 тысяч внутренне перемещенных лиц. С начала полномасштабной войны государство компенсировало имна оплату коммунальных услуг.

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Помощь вернувшимся из плена

Вчера, 3 ноября, прошел очередной обмен военнопленными. Украина вернула 107 наших защитников, среди которых бойцы из "Азовстали".

К сожалению, еще многие украинцы остаются в руках врага. Ежедневно работаем над их освобождением. Социальное обеспечение уже вернувшихся и родных тех, кто до сих пор в плену, — наш приоритет,

– подчеркнул Денис Шмигаль.

Следовательно, Правительство выделит 107,5 миллиона гривен для выплат единовременной денежной помощи вернувшимся из плена.