Выплаты для ВПЛ: что изменится для переселенцев в мае

Ранее выплаты ВПЛ были отменены для значительного количества граждан. Однако, некоторые все же смогли вернуть себе помощь.

Кому продолжат поступать выплаты

В мае предоставят выплаты тем, кто получал их в апреле. В частности, лицам, которым продолжили предоставление помощи автоматически.

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Также средства в мае получат те, кто подавал заявление на возврат выплат. При условии, что это обращение было одобрено.

Автоматически продолжили выплаты:

опекунам и приемным родителям (при условии, что их дети до сих пор воспитываются в семье);

пенсионерам, которые имеют пенсию до 9 444 гривен;

детям до 18 лет, которые имеют тяжелую болезнь или инвалидность;

детям-сиротам и детям лишенным родительской опеки, если они не достигли 23 лет.

гражданам с инвалидностью I и II группы.

Какую помощь получат украинцы

С 1 марта некоторым гражданам выплаты автоматически продлены еще на 6 месяцев.

Заявление на возобновление выплат можно подавать до 30 апреля. При этом, те, кто вернет себе помощь в мае, получит компенсацию за март.

Размер выплат для ВПЛ сейчас такой:

2 тысячи гривен – для лиц старше 18 лет;

3 тысячи гривен – несовершеннолетние и лица с инвалидностью.

Выплаты для ВПЛ поступают гражданам после 15 или 28 числа.