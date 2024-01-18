Переселенцы могут получить средства от ООН — о какой сумме идет речь

Внутри перемещенные лица могут получить финансовую помощь УВКБ ООН в размере 10 800 гривен. Помощь могут получить те, кто не получал ее от международных организаций раньше.

Как получить помощь

Помощь могут получить люди, имеющие менее 5400 гривен на каждого члена семьи, особенно те, кто принадлежит к уязвимым категориям населения.

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Так, заявку на финансовую помощь могут подать следующие категории семей:

Семьи, в которых есть только один отец или отец с одним или несколькими детьми младше 18 лет или пожилыми (55 лет и старше). Семьи, которые занимаются одними одинокими пожилыми людьми (55 лет и старше) или пожилыми людьми с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет. Семьи, в которых есть члены семьи с инвалидностью или хроническими заболеваниями. Семьи, которые занимаются детьми без сопровождения или детьми, разведенными с родителями.

Для получения помощи необходимо предоставить ряд документов, в частности:

Документ, удостоверяющий личность.

Налоговый номер (необходим для выплаты пособия).

Любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, подъемники и т.п.).

Свидетельство о рождении детей (при наличии).

Номер банковской карты для выплаты пособия.

Личный телефонный номер.

Для включения в денежную помощь домохозяйство лимитировано к следующим членам:

глава домохозяйства;

супруга/супруг;

его/ее дети (до 23 лет);

его/ее родители.

Подать заявку на такую помощь можно в пунктах сбора данных БФ "Право на защиту" по адресам ссылкой.

Помощь с трудоустройством

В настоящее время государство помогает переселенцам интегрироваться в новых общинах, в частности устраиваться на работу.

! В поддержку работодателей, трудоустроивших внутренне перемещенных лиц, был израсходован 181 миллион гривен. В общей сложности эта программа предоставила возможность найти работу для 14 тысяч переселенцев.

Программа трудоустройства для переселенцев была запущена в апреле 2022 года. В рамках этой инициативы государство утвердило компенсационные выплаты для работодателей, принимавших на работу внутриперемещенных лиц.

Главной целью этого проекта является оказание помощи украинцам, вынужденным переехать через военные события. Один из важных критериев для получения компенсаций – официальный статус переселенца, который рабочий должен получить.