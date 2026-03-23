Помощь по инвалидности можно потерять: при каких обстоятельствах отменят выплаты

Некоторые украинцы могут потерять свои пенсии. В частности это касается лиц, получающих выплату в связи с инвалидностью.

При каких обстоятельствах можно потерять пособие по инвалидности?

Дело в том, что такой от пенсии назначается на период, который определен законом, о чем пишет Пенсионный фонд.

Пенсия по инвалидности устанавливается в Украине на весь период установления инвалидности. То есть, когда период, на который назначена пенсия, завершается, прекращается и выплата.

Более того, год назад в Украине была внедрена новая система оценки повседневного функционирования лица. Поэтому с 1 апреля 2025 года отдельные категории людей должны были обязательно его пройти. Об этом сообщали в Министерстве здравоохранения.

Это касается тех, кому статус инвалидности был предоставлен до внедрения новой системы, и кто по уважительным причинам не прошел повторного осмотра в установленный срок, руководствуясь соответствующей нормой в законодательстве

– говорится в сообщении.

Пройти оценивание в период с 1 апреля до 1 ноября 2025 года должны были такие мужчины:

в возрасте от 25 до 60 лет;

которые имеют вторую или третью группу инвалидности;

и должны были пройти повторный осмотр в 2022 – 2024 годах, но по разным обстоятельствам не прошли его.

Обратите внимание! Другие люди, которые должны были пройти повторный осмотр, но не проходили его во время военного положения, должны сделать это до 1 апреля 2026 года.

Однако не касается некоторых украинцев:

кому инвалидность была установлена позже – в 2025 году – и срок ее пересмотра еще не наступил; лиц с бессрочным статусом инвалидности; военнослужащих, лиц гражданской защиты.

Обратите внимание! Также в этот список не входят люди, которые находятся на ВОТ или территориях, где ведутся боевые действия, а еще – пациенты с тяжелыми нарушениями функций организма.

