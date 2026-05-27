Новые выплаты для украинцев: кому дадут более 10 тысяч гривен

Украинцам анонсировали новые выплаты в размере более 10 тысяч гривен, которые могут получить отдельные категории граждан в рамках социальных или международных программ поддержки. Кто может податься на выплаты, читайте дальше.

Кто может получить помощь от Красного Креста?

Украинцы могут получить новую финансовую помощь от Красного Креста Красного Креста. В рамках отдельных программ сумма поддержки превышает 10 000 гривен, однако выплаты доступны не для всех регионов.

Интересно Повышения пенсий не будет: о чем полиция предупредила украинцев

Сейчас программы социально-экономической поддержки Красного Креста действуют в девяти областях Украины. В первую очередь это касается регионов, которые больше всего пострадали из-за войны и продолжают находиться под постоянным гуманитарным давлением.

Помощь могут получить жители таких областей:

Донецкой;

Днепропетровской;

Николаевской;

Запорожской;

Херсонской;

Одесской;

Сумской;

Харьковской;

Черниговской.

Именно для жителей этих регионов предусмотрены отдельные программы денежной поддержки, в частности выплаты на базовые потребности, восстановление жилья или обеспечение средств для проживания.

Сколько максимально могут выплатить на человека?

Размер помощи зависит от конкретной программы и категории получателей. В части случаев украинцам могут предоставить более 10 000 гривен. Средства направляют на приобретение продуктов, лекарств, оплату коммунальных услуг или восстановление поврежденного имущества.

Напоминаем! Также государство весной выплатило дополнительные 1 500 гривен для уязвимых категорий пенсионеров!

Также отдельные программы предусматривают поддержку людей, которые потеряли источник дохода из-за боевых действий или были вынуждены покинуть свои дома.

Какая еще есть помощь для пенсионеров?

Часть украинских пенсионеров может существенно уменьшить собственные расходы благодаря государственным льготам. В частности, отдельным категориям пожилых людей компенсируют полную стоимость жилищно-коммунальных услуг, а также расходы на твердое печное топливо и сжиженный газ.

Обратите внимание! Это касается прежде всего о пенсионеров, которые в свое время работали в сельской местности и после завершения трудовой деятельности продолжили проживать в селе. Для них предусмотрена 100% скидка на ряд коммунальных расходов.

Кроме того, пенсионеры в Украине могут пользоваться и другими формами государственной поддержки. Среди них:

бесплатный проезд в городском общественном транспорте;

льготы при уплате отдельных налогов;

бесплатная юридическая помощь;

освобождение от земельного налога в пределах установленных норм;

жилищные субсидии для частичного покрытия стоимости коммунальных услуг.

Таким образом, для части пенсионеров государственная поддержка не ограничивается только пенсионными выплатами и может помочь сократить ежемесячную финансовую нагрузку.