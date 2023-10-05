Помощь украинцам в Польше: социальную поддержку беженцев могут отменить
Источник:PAP
В следующем году польское правительство планирует отменить социальную поддержку украинцам, прибывшим в страну после начала полномасштабного вторжения. Большинство населения Польши поддерживает это решение.
Польша может отменить выплату переселенцам
Поэтому в начале 2024 решения, прописанные в законе о помощи украинцам, утратят силу. Спикер правительства РП Петр Мюллер надеется, что в этом просто не будет нужды.
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Эти решения, принятые после начала войны в Украине, носят временный характер… В связи с тем, что эти решения будут постепенно терять силу, поскольку так прописано в законе, они не будут продолжаться.
Центр Pollster провел опрос среди поляков относительно того, следует ли продолжать финансово поддерживать украинцев. Результаты показали, что 60% проголосовало против, а 26% – за. Еще 14% не определились со своей позицией.Напомним! В Польше принят спецзакон о поддержке украинцев, предусматривающий предоставление права беженцам легально трудоустроиться, получить доступ к бесплатной медицине и получать выплаты.
МВФ возобновил работу постоянного представительства в Украине
В Киеве возобновило работу официальное консульство интернационального денежного фонда.
Я рада объявить о возобновлении работы Постоянного представительства МВФ в Киеве, поскольку мы продолжаем углублять наше сотрудничество с Украиной.