Европа готовит оборонный план на случай войны с Россией. В его рамках выделили средства для повышения обороноспособности, часть из них потратят на оборонное сотрудничество с Украиной.

Как планируют усилить обороноспособность Европы и поддержку Украины?

Выделение средств было стимулировано войной в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Дания, которая председательствует в ЕС в течение шести месяцев, достигла предварительного соглашения с Европарламентом о предоставлении финансирования в виде грантов до 2027 года. Пятая часть суммы предназначена на оборонное сотрудничество с Украиной. Цели программы включают:

уменьшение зависимости ЕС от американского оружия;

оптимизацию закупок;

повышение конкурентоспособности оборонной и аэрокосмической промышленности Европы.

Программа будет пополнена новыми средствами после начала действия нового бюджета ЕС. Предложенный план расходов на 2028-2034 годы включает 131 миллиард евро на оборону и космос.

План, известный как Европейская программа оборонной промышленности, повысит нашу способность производить и поставлять критически важное оборонное оборудование и обеспечит нашу способность быстро и решительно реагировать на все более сложную ситуацию в сфере безопасности,

– заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Как ЕС готовится к войне?

Министры обороны стран Европейского союза разработали план на 5 лет, который позволит подготовиться к войне с Россией, пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

В документе предусматривается создание нескольких инициатив, в частности "Восточного флангового наблюдения" для интеграции наземных систем обороны с противовоздушной обороной и борьбой с дронами. Для лучшей защиты восточных стран в ЕС предложили проект "Европейская стена беспилотников".

Другая инициатива "Европейский воздушный щит" – чтобы создать многоуровневую систему ПВО и "Оборонительный космический щит" для защиты космических активов блока. А для того, чтобы данный план был готов к 2030 году, ЕС планирует запустить все ключевые проекты до середины 2026 года.

Что известно о военной помощи Украине?