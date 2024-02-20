Какие страны оказали наибольшую финансовую помощь Украине

В 2023 году Украина привлекла международное финансирование в размере 42,5 миллиарда долларов, из которых часть составляют гранты, требующие возврата. Среди стран, которые оказывали Украине поддержку, были США, Япония, Норвегия, Германия, Испания, Финляндия, Швейцария, Ирландия, Бельгия и Исландия.

Кто дал больше всего средств

Украина также получила долгосрочное кредитование на льготных условиях на общую сумму 30,9 миллиарда долларов.

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От разных стран и организаций Украина получила в долг такие суммы:

19,5 миллиарда долларов - ЕС;

4,5 миллиарда долларов - МВФ;

3,4 миллиарда долларов - Япония;

1,8 миллиарда долларов - Канада;

1 миллиард долларов - Великобритания;

660 миллионов долларов - Всемирный банк;

50 миллионов долларов - Испания.

Как вырос госдолг

! Финансирование от ЕС было получено в рамках макрофинансовой помощи, с 35-летним сроком погашения, включая 10-летний льготный период, при этом ЕС покрывает расходы на обслуживание этих кредитов.

По данным Министерства финансов, до конца 2023 года, средневзвешенная стоимость украинского государственного долга и долга, гарантированного государством, составила 6,24%, что на 1,4 процентных пункта ниже, чем год назад. А рост среднего срока до погашения этого долга более чем на 2 года, достигнув 10,56 лет.

! В течение 2023 года объем государственного долга Украины и долга, за который она предоставила гарантии, испытал рост на 1444 миллиарда гривен в национальной валюте и на 33,9 миллиарда долларов США в иностранной валюте.

Основной причиной такого увеличения стало активное привлечение долгосрочного льготного финансирования от международных доноров.

По источникам финансирования, большинство государственного долга и долга, под гарантии государства, приходится на льготные кредиты от международных финансовых организаций и правительств других стран, которые составляют 51,5%.

! В течение 2023 Министерство финансов Украины провело 206 аукционов по размещению государственных облигаций внутреннего займа (ОВГЗ), привлекая таким образом 552,6 миллиарда гривен для финансирования потребностей государственного бюджета.