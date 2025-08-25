Премьер Норвегии Йонас Гар Стере прибыл в Киев. Во время разговора с журналистами он рассказал, что Норвегия продолжит поддерживать Украину и в 2026 году, поэтому планирует выделить пакет помощи.

Какую помощь Украине предоставит Норвегия?

Норвегия планирует поддерживать Украину как в 2025, так и в 2026 году. Об этом во время брифинга в Киеве 25 августа сообщил премьер-министром Норвегии Йонас Гар Стере, передает 24 Канал.

По его словам, в эти годы Украине будет выделено 8,45 миллиардов долларов.

Сегодня я объявил, что высокая поддержка Норвегии для Украины будет продолжаться в 2025-2026 годах. И это предусматривает 8,45 миллиардов долларов США. Эта сумма будет предложена к выделению парламентом, который будет выделять средства в рамках программы Нансен. Надеюсь, мы сможем удержать этот уровень поддержки,

– сообщил Гар Стере.

Также Норвегия и Германия совместно профинансируют закупку двух систем Patriot для Украины, включая ракеты. Сейчас комплексы находятся в Германии, их отправят в Украину как можно скорее.

Зато США подтвердили, что заменят переданные Patriot, а Норвегия взяла на себя обязательства предоставить финансовую помощь для их восстановления.

Какую военную помощь Украина получит от других стран?