Трюдо анонсировал новую помощь Украине и призвал другие страны усилить поддержку Киева

Канада предоставит Украине новую военную помощь. Речь идет о дополнительных 25 боевых машин пехоты LAV III и других видах вооружения.

Новая помощь Украине от Канады

В частности премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал другие страны усилить помощь Киеву, пишет 24 канал со ссылкой на слова канадского политика.

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Украинский народ не должен был пережить и одного дня полномасштабной войны с Россией,

– сказал Трюдо во время пленарного заседания "Поддерживай Украину".

Он заявил, что это "не тот конфликт, которого Украина хотела или который она спровоцировала". Джастин Трюдо отметил, что война была начата по одной причине – стремление России стереть украинскую историю и расширить территорию своей империи.

Действия России ничто иное, как прямое нападение. Мы должны сделать все, чтобы Украина получила долговременный мир, который не может быть достигнут без украинцев за столом переговоров,

– подчеркнул премьер-министр Канады.

В частности он сообщил о выделении новой помощи Киеву. Речь идет не только о боевых машинах пехоты, но и о двух бронированных машинах боевой поддержки, на которых украинские войска вскоре пройдут подготовку в Германии.

Мы также предоставим системы посадки для самолетов F-16. Они были переданы два месяца назад. А также мы предоставим четыре авиационных тренажера для F-16 в ближайшие месяцы. Это в дополнение к миллионам боеприпасов и аптечек первой помощи,

– уточнил Трюдо.

Важно! Также Канада передаст первую часть помощи Украине размером в 5 миллиардов долларов, которые профинансируются за счет поступлений от замороженных российских активов.