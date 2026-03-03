Украина получила первый транш от МВФ: Свириденко назвала сумму финансовой помощи

Международный валютный фонд предоставил Украине первый транш по новой четырехлетней программе в рамках Механизма расширенного финансирования. Полученные средства планируют направить на финансирование приоритетных расходов бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности.

Об этом премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила утром 3 марта в своем телеграмм-канале.

Какую помощь получила Украина в рамках транша от МВФ?

Свириденко отметила, что 1,5 миллиарда долларов от МВФ уже зачислены. В то же время общий объем программы составляет 8,1 миллиарда долларов.

Премьер-министр также уточнила, что с начала полномасштабной российско-украинской войны в госбюджет удалось привлечь 14,9 миллиардов долларов финансовой поддержки от МВФ.

Она выразила благодарность партнерам за доверие и помощь.

Мы продолжаем выполнение согласованных реформ, направленных на сохранение макроэкономической стабильности, укрепление государственных институтов и продвижение курса на европейскую интеграцию,

– резюмировала Свириденко.

Интересно! Вместе с программой поддержки, по данным Bloomberg, МВФ требует от НБУ ослабления гривны.

Стоит заметить, что поддержка от партнеров продолжается и в энергетическом секторе. Так, за февраль Украина получила более 208 миллионов евро финансовой помощи в этой сфере. Средства поступили от Норвегии, Ирландии, Нидерландов, Австралии и Швеции. Кроме этого, ожидается поступление новых грантовых ресурсов еще от 4 стран.

