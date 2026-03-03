Украина получила первый транш от МВФ: Свириденко назвала сумму финансовой помощи
- 3 марта состоялось зачисление финансовой поддержки от МВФ.
- С начала войны в дежбюджет удалось привлечь уже 14,9 миллиардов долларов помощи от фонда.
Международный валютный фонд предоставил Украине первый транш по новой четырехлетней программе в рамках Механизма расширенного финансирования. Полученные средства планируют направить на финансирование приоритетных расходов бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности.
Об этом премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила утром 3 марта в своем телеграмм-канале.
Какую помощь получила Украина в рамках транша от МВФ?
Свириденко отметила, что 1,5 миллиарда долларов от МВФ уже зачислены. В то же время общий объем программы составляет 8,1 миллиарда долларов.
Премьер-министр также уточнила, что с начала полномасштабной российско-украинской войны в госбюджет удалось привлечь 14,9 миллиардов долларов финансовой поддержки от МВФ.
Она выразила благодарность партнерам за доверие и помощь.
Мы продолжаем выполнение согласованных реформ, направленных на сохранение макроэкономической стабильности, укрепление государственных институтов и продвижение курса на европейскую интеграцию,
– резюмировала Свириденко.
Интересно! Вместе с программой поддержки, по данным Bloomberg, МВФ требует от НБУ ослабления гривны.
Стоит заметить, что поддержка от партнеров продолжается и в энергетическом секторе. Так, за февраль Украина получила более 208 миллионов евро финансовой помощи в этой сфере. Средства поступили от Норвегии, Ирландии, Нидерландов, Австралии и Швеции. Кроме этого, ожидается поступление новых грантовых ресурсов еще от 4 стран.
Что известно об экономической борьбе с Россией?
Команда Минобороны усилила участие в экономическом противостоянии со страной-агрессором. Как отметил глава ведомства Михаил Федоров, одной из ключевых задач стало системное ограничение деятельности российского так называемого "теневого флота".
Еще одним приоритетом ведомства является уменьшение объемов переработки нефти в России, что рассматривается как важный элемент экономического давления.
Министерство уже наладило взаимодействие с рядом украинских и международных институтов и экспертных групп, чтобы консолидировать усилия для усиления санкционного и экономического влияния на Москву.