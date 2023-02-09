Цифра беспрецедентна: генсек НАТО назвал сумму помощи Украине

НАТО и союзники за менее чем год полномасштабного вторжения России предоставили Украине около 120 миллиардов долларов. Речь идет о военной, гуманитарной и финансовой помощи.

Об этом 8 февраля рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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Помощь от НАТО и союзников

Столтенберг отметил незаменимую роль США, добавив, что Европа и Канада также активизировались, оказывая более половины общей помощи. В помощь он включает не только оружие, но и прием беженцев.

Секретарь НАТО упомянул и о том, что Россия готовится к новым наступлениям, поэтому союзники и партнеры должны продолжать снабжать Украину оружием, необходимым ей для возвращения территории и победы как суверенного государства.

Путин начал эту захватническую войну. И он может закончить эту войну сегодня, выведя свои войска из Украины,

– сказал Столтенберг.

Он также заявил, что если Путин победит, это не только будет трагедией для Украины, но и пошлет четкий сигнал другим авторитарным режимам, что они могут использовать силу для достижения своих целей, имея в виду Пекин, который "внимательно наблюдает и извлекает уроки, которые могут повлиять на его будущие решения.

Кстати, в 2023 году Украине необходимо 38 миллиардов долларов, чтобы покрыть дефицит бюджета. Однако эти деньги пойдут не на военные расходы, а профинансируют социальные расходы и другие невоенные расходы бюджета.