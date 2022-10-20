"Мы были в шоке": Арахамия отреагировал на заявление о возможном уменьшении помощи от США

В США заговорили о возможном снижении объемов помощи Украине в случае победы республиканцев на выборах в Конгресс 8 ноября. Украинские чиновники уже отреагировали на заявление.

Лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти сказал в начале этой недели, что он ожидает трудностей с предоставлением дополнительной помощи Украине, если его партия получит большинство в нижней палате Конгресса. Именно такой результат промежуточных выборов спрогнозирован текущими опросами.

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Я думаю, что люди будут сидеть в рецессии, и они не собираются выписывать Украине чеки,

– сказал Маккарти Punchbowl News.

Глава партии "Слуга Народа" Давид Арахамия сказал, что был удивлен этим высказыванием. Он добавил, что встречался с Маккарти во время недавнего визита в Вашингтон и его убедили, что поддержка Киева США продолжится.

Мы были шокированы, услышав эти комментарии господина Маккарти, честно. Всего несколько недель назад наша делегация посетила США и встретилась с ним. Нас заверили, что поддержка Украины в войне с Россией будет оставаться главным приоритетом, даже если они победят на выборах.

– сказал Арахамия.

Раскол в республиканской партии

Майкл МакКолл, главный республиканец в Комитете Палаты представителей по иностранным делам, сказал Bloomberg, что республиканцы все еще поддерживают помощь Украине, но хотят видеть больше контроля.

Я думаю, что эти усилия по-прежнему имеют широкую поддержку обеих партий. Мы хотим убедиться, что наши партнеры по НАТО выполняют план и несут груз расходов,

— сказал МаккКолл.

Эрик Эдельман, советник Центра стратегических и бюджетных оценок, сказал, что угрожающие разногласия между республиканцами «создают очень плохое ощущение», но он ожидает, что США и дальше смогут поддерживать Киев.

Я бы не сказал, что это смертный приговор для дальнейшей помощи Украине. Найдется немало республиканцев, которые это поддержат, но это будет гораздо труднее, потому что центр тяжести сместится в сторону более изоляционистского элемента в Республиканской партии,

— сказал Эдельман, бывший посол США и чиновник Пентагона.

Общая помощь от США

С начала войны США предоставили Украине около 18,3 миллиарда военной помощи. Недавно был выделен пакет в размере 12,3 миллиарда долларов как часть большего законопроекта о расходах, направленного на предотвращение прекращения работы правительства.

Администрация Байдена заявила, что, хотя они и ожидают, что конфликт, наконец, завершится за столом переговоров, официальные лица не видят ближайших перспектив для дискуссий и будут продолжать оказывать летальную помощь, чтобы укрепить позиции Украины.

Аналитики добавляют, что администрация может попытаться продвинуть большой пакет помощи на сессии Конгресса, если республиканцы выиграют Палату представителей, прежде чем она перейдет под контроль Республиканской партии.

Напомним, в начале октября заработала американская программа ленд-лиза. Благодаря этому для передачи военной помощи Украине будет достаточно принятия решения президента США Джо Байдена.