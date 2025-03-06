Некоторые страны ЕС не поддерживают выделение Украине 20 миллиардов долларов, – топ-дипломат

Крупнейшие страны Европейского Союза не поддерживают идею выделить пакет в размере 20 миллиардов долларов для помощи Украине. Только 10-12 государств-членов Альянса выступают "за" подобное предложение.

Не все страны ЕС поддерживают выделение помощи Украине

Преимущественно речь идет о странах Северной, Восточной Европы и Балтии, пишет 24 Канал со ссылкой на это Общественное.

Читайте также ЕС готовится к возможному срыву саммита 6 марта пророссийскими лидерами, – СМИ

Германия, Франция, Италия, Испания, Бельгия так говорят: Хорошо. Это прекрасно, что они проявили инициативу, но как таковая, она не совместима с тем, как мы функционируем. Мы уже даем помощь,

- сказал топ-дипломат ЕС изданию.

Он добавил, что в его стране, например, дают много, но планируют это на год вперед. Согласно его словам, это все обсуждается "прежде всего с украинцами".

Заметьте! То есть Украина говорит, что нужно, Европа может сделать. И Евросоюз может это обеспечить.