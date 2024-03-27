Более 25 тысяч гривен для украинцев: кто может получить помощь в Польше

В Польше оказывается финансовая поддержка украинским беженцам, которые ранее не получали помощи от других благотворительных организаций. Они могут получить более 25 тысяч гривен, если соответствуют одной из категорий уязвимости.

Кто сможет получать выплаты

Отмечается, что граждане Украины, которые подали заявку на помощь и получили ее подтверждение, смогут в течение трех месяцев получать по 850 злотых, около 8 389 гривен.

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Финансовая поддержка предусмотрена для украинских беженцев в семи воеводствах:

Подкарпатское;

Нижнесилезское;

Мазовецкое;

Поморское;

Любуское;

Варминско-Мазурское;

Западно-Поморское.

При этом, зарегистрироваться на получение выплат есть возможность у таких украинских беженцев:

у беременных или женщин, которые кормят грудью;

у людей с инвалидностью, что влияет на способность работать;

у людей с хроническими и онкологическими заболеваниями;

у лиц, принадлежащих к этническим группам;

у одиноких матерей и членов семей, где более трех детей;

у людей от 55 лет;

у лиц, которые потеряли имущество и жилье в результате войны в Украине;

у людей, которые жили в прифронтовых областях (Луганская, Донецкая, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская);

у безработных (или у тех, кто работает неполный рабочий день);

у тех, кто еще не получал выплаты от гуманитарных организаций.

Как зарегистрироваться в программе

Выплаты будут осуществляться в рамках программы Multi Purpose Cash Assistance (MPCA), которую основал Перемышльский отдел объединения украинцев в Польше в сотрудничестве с организацией Oxfam.

Зарегистрироваться для участия в программе можно по ссылке. При регистрации нужно указать номер, по которому представители организации позвонят к претенденту на выплаты.

Встреча с представителем программы состоится онлайн, к встрече нужно будет подготовить следующие документы:

паспорт;

справку об инвалидности,

справку о безработице.

Регистрация на получение помощи продолжается до 29 марта.