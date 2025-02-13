Кто из украинцев может получить 14 тысяч гривен

Работодатели, которые ищут новых сотрудников, могут присоединиться к программе CFJ. Таким образом они могут получить денежные компенсации за зарплату новых работников.

Новая помощь для украинцев

Речь идет о 14 340 гривен в месяц за каждого трудоустроенного из уязвимых категорий в течение трех месяцев, пишет 24 канал со ссылкой на Каритас Коломыя.

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Проект REMARKET специально будет действовать для работодателей и соискателей работы в Ивано-Франковской области,

– отметили в заметке.

Таким образом возникает возможность развить свой бизнес и поддержать общество. Кроме того, работодателям предоставляют шанс получить поддержку и создать новые рабочие места.

В то же время фонд помогает найти работу украинцам. Подчеркивается, что граждане будут иметь шанс найти стабильное место с финансовой поддержкой.

Мы стремимся обеспечить трудоустройство для людей из уязвимых категорий именно в вашем регионе,

– говорится в Каритасе.

Зарегистрироваться для участия в проекте работодатели и соискатели работы могут заполнив анкету по ссылке.

В частности узнать дополнительную информацию можно по следующим номерам: