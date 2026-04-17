Почти 11 тысяч гривен: украинцы могут получить новую помощь до конца апреля
- Внутренне перемещенные лица из Донецкой, Луганской или Херсонской областей, которые переехали в Николаев, могут получить 10 800 гривен денежной помощи.
- Для получения помощи надо соответствовать определенным условиям и обратиться в Каритас Николаев УГКЦ до конца апреля.
Украинцы, которые являются внутренне перемещенными лицами, могут получить денежную выплату. Однако они должны соответствовать ряду условий.
Какая помощь предусмотрена ВПЛ?
Обратиться за помощью можно до конца апреля, о чем сообщили в Каритас Николаев УГКЦ на Facebook.
Согласно информации, человек должен соответствовать следующим условиям:
- ВПЛ с 24 февраля 2022 года из Донецкой, Луганской или Херсонской областей;
- недавно переехал в Николаев;
- имеет инвалидность или тяжелое заболевание (должно быть подтверждено документами);
- последние полгода не получали многоцелевую денежную помощь от других благотворительных организаций.
Такое лицо может получить 10 800 гривен поддержки. Обращаться за ней следует по улице Спасская, 60 б (город Николаев). Часы приема: с понедельника по пятницу с 9.30 до 16.30.
Обратите внимание! С собой следует иметь паспорт, ИНН, справку ВПЛ и справку о доходах, а еще документ, подтверждающий инвалидность или болезнь.
Как украинцам восстановить статус ВПЛ?
Напомним, что для обновления справки внутренне перемещенного лица можно в органах социальной защиты населения по месту фактического проживания. Она может быть оформлена от даты обращения (если для этого есть основания). Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.
Право на получение этого документа имеют лица, которые:
- выехали из временно оккупированных территорий;
- покинули территории, где ведутся боевые действия;
- имеют разрушенное или непригодное для проживания жилье в результате вооруженной агрессии России.
Важно! Все эти причины подтверждаются соответствующим актом обследования технического состояния жилого помещения.
Что еще следует знать ВПЛ?
- Сейчас изменились условия для помощи от ООН для украинцев. С 1 апреля размер выплаты зависят от ситуации, в который находится домохозяйство. Более того, два типа поддержки УВКБ ООН по состоянию на сегодня не предоставляет.
- Также в правительстве усилили поддержку для детей из числа ВПО. Независимо от дохода семьи денежная выплата будет назначаться с 1 февраля 2026 года, но при условии что заявление подано до 1 мая 2026 года.