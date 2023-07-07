Около 7 000 гривен: украинцы могут получить еще одну денежную помощь
Источник:ADRA Украина
Некоторые украинцы смогут получить около 7 тысяч денежной помощи от благотворительной организации. Для этого необходимо будет подготовить определенные документы.
Как получить финансовую помощь
Чтобы получить 6 600 гривен единовременной денежной помощи, нужно относиться к одной из следующих категорий:
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- семьи с детьми, которые находятся на территории военных действий или уехали оттуда;
- многодетные семьи, дети-сироты и полусироты;
- беременные и кормящие грудью женщины;
- женщины или мужчины, самостоятельно удерживающие семью;
- лица старше 50 лет с инвалидностью;
- лица с инвалидностью с хроническими заболеваниями/ранением в результате боевых действий.
Чтобы зарегистрироваться на программу, нужно обратиться по телефону (067) 333-17-52 и оставить заявку. Далее нужно отправить в чат-бот в Viber или Telegram следующие документы:
- первая и вторая странички паспорта;
- идентификационный код;
- свидетельство о рождении;
- документ, подтверждающий вашу категорию, по которой начисляются выплаты.
- справка о прописке (если у вас есть ID-карта).
Если все пройдет успешно, то на ваш счет поступят средства, и вы получите смс-сообщение об этом.
Сколько получают ВПЛ от государства
Внутренние переселенцы получают от государства по 2 000 гривен в месяц, но если у семьи есть дети, то сумма увеличивается до 3 000 гривен.Напомним! Средства от государства получают только те, кто переехал из зоны ведения боевых действий или чье жилье было разрушено в результате войны.
Также для ВПЛ постоянно помогают следующие организации:
- Красный Крест;
- ООН;
- ЮНИСЕФ;
- Норвежский совет по делам беженцев.