Выплаты получат не все: кого из ВПЛ ждут изменения с 1 августа

С 1 августа состоится автоматическое продление выплат для ВПЛ. Однако некоторые категории переселенцев больше не смогут получать помощь.

Почему могут не продлить выплаты

Сокращения выплат связаны со сложной экономической ситуацией. Помощь будет продолжаться для граждан, которые находятся в наиболее критическом положении.

Читайте также: ВПЛ могут лишить выплат: кто в группе риска

Решения относительно государственной помощи будет предоставляться также с учетом имущественного положения и общего дохода членов семьи.

Кто не получит выплаты:

те, кто находится за границей более 30 календарных дней, без обоснованных причин;

осужденные, отбывающие наказание в местах лишения свободы;

лица, вернувшиеся к своему месту жительства;

люди, которые приобрели земельный участок, дом или квартиру на сумму более 100 тысяч гривен;

граждане, купившие транспортное средство по выпуску которого прошло менее 5 лет;

те, у кого депозит более 100 тысяч гривен;

лица, купившие иностранную валюту или драгоценные металлы более чем на 100 тысяч гривен.

Какие выплаты получают ВПЛ сейчас

2 000 гривен – совершеннолетние граждане.

3 000 гривен – дети до 18 лет или лица с инвалидностью.

Вышеупомянутые изменения вступают в силу с 1 сентября 2023 года.

После продления срока выплат сумма останется неизменной. В июле помощь получают все, кто сейчас в ней нуждается. А уже в августе только те, которые прошли по обновленным параметрам.

Больше о продлении выплат для ВПЛ можно узнать, воспользовавшись цифровым приложением "Дия".