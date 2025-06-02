Помощь ВПЛ: за что могут прекратить выплаты в июне 2025 года

В июне 2025 года некоторые внутренне перемещенные лица могут потерять денежную помощь от государства. Это зависит от того, пройдут ли они проверку органов социальной защиты.

Почему ВПЛ проходят проверку социальной службы

В июне 2025 году Национальная социальная сервисная служба продолжает проверять места фактического проживания ВПО, которые ежемесячно получают выплаты от государства, сообщает 24 Канал со ссылкой на проект "Ветеран".

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Проверки сервисной службы начались еще в 2023 году. Они направлены на то, чтобы уточнить и подтвердить данные, которые ВПО подают для получения государственной помощи.

Вместе с тем органы социальной защиты имеют право проводить проверки ВПЛ только на основе четких оснований:

когда получают информацию из автоматизированных реестров о наличии расхождений в данных ВПЛ;

если им поступает сообщение об изменении фактического места жительства или пребывания ВПЛ;

в случае получения результатов верификации, указывающих на несоответствие ВПЛ требованиям для получения помощи;

в случае получения результатов верификации, указывающих на несоответствие ВПЛ требованиям для получения помощи; если получают жалобу или сообщение о ВПЛ от третьих лиц, а именно их соседей, сожителей и тому подобное.

Стоит знать! Получив такую информацию, Национальная сервисная служба должна отреагировать и назначить дату проверки. После назначения даты социальные работники должны провести проверку в течение 10 рабочих дней.

Как проводится проверка ВПЛ

Социальная служба обязана предупредить ВПЛ о проверке не позднее чем за 2 дня до ее проведения. Сделать это могут с помощью сообщения по телефону или другим способом, но факт сообщения фиксируется.

Если ВПЛ не может быть дома в указанное время проверки из-за поездки к родственникам, отпуск или по другой причине, но заранее сообщила об этом соцслужбу, проверку могут отсрочить на 14 дней.

Если лицо не сообщило и отсутствовало во время проверки, то работники службы составляют соответствующий акт. Тогда ВПЛ имеет 14 дней, чтобы появиться в орган соцзащиты для прохождения идентификации.

Важно! Если ВПЛ не появится в органы соцзащиты в течение 30 календарных дней, то со следующего месяца выплаты государственной помощи лицу прекратят, но пришлют об этом сообщение.

Можно ли возобновить выплаты ВПЛ

Выплаты ВПЛ могут возобновить, если лицо не смогло пройти идентификацию в органах социальной защиты в течение 30 дней по уважительной причине:

пребывание в больнице;

служебная командировка;

смерть близкого родственника и тому подобное.

Следует знать! Чтобы восстановить помощь от государства, ВПО необходимо обратиться в орган социальной защиты с заявлением и документами, подтверждающие причину отсутствия в течение месяца.