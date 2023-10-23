Выделили на помощь: сколько денег направили для ВПЛ в октябре
Источник:Минреинтеграции
В октябре на помощь от государства для ВПЛ направили 5,6 миллиарда гривен. Общая сумма таких выплат за год не превышает "круглое число".
Сколько государство заплатило для ВПЛ в октябре
Речь идет именно об общем объеме государственной помощи на проживание для ВПЛ. Выплаты на каждого человека выглядят так:
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- дети и люди с инвалидностью – 3 тысячи гривен в месяц;
- все остальные – 2 тысячи гривен.
В частности, на выплаты ВПЛ в первом периоде октября было направлено более 5,64 миллиарда гривен. Таким образом, финансовую поддержку от государства получили почти 2,5 миллиона внутренних переселенцев,
– сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
С начала 2023 года на нужды ВПЛ было выделено 61,3 миллиарда гривен.Напомним! По предварительной информации, объемы финансирования выплат ВПЛ в 2024 году сохранятся на уровне текущего года.
Почему для некоторых ВПЛ могут отменить выплаты
В Минсоцполитики уже давно отмечали, что помощь от государства должны получать лишь малообеспеченные слои населения.
Именно поэтому свои выплаты могут потерять:
- лица, избравшие внешнее перемещение, то есть находящиеся за границей более 30 дней без веских причин;
- граждане, имеющие депозит более 100 тысяч гривен;
- те, кто за последнее время покупал валюту, банковские металлы или недвижимость более чем на 100 тысяч гривен;
- украинцы, купившие авто, которому меньше 5 лет;
- лица, имеющие недвижимость – жилое помещение в относительно безопасных городах Украины (не в зоне активных боевых действий и не в оккупации).