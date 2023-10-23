Выделили на помощь: сколько денег направили для ВПЛ в октябре

В октябре на помощь от государства для ВПЛ направили 5,6 миллиарда гривен. Общая сумма таких выплат за год не превышает "круглое число".

Сколько государство заплатило для ВПЛ в октябре

Речь идет именно об общем объеме государственной помощи на проживание для ВПЛ. Выплаты на каждого человека выглядят так:

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дети и люди с инвалидностью – 3 тысячи гривен в месяц;

все остальные – 2 тысячи гривен.

В частности, на выплаты ВПЛ в первом периоде октября было направлено более 5,64 миллиарда гривен. Таким образом, финансовую поддержку от государства получили почти 2,5 миллиона внутренних переселенцев,

– сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

С начала 2023 года на нужды ВПЛ было выделено 61,3 миллиарда гривен.

Почему для некоторых ВПЛ могут отменить выплаты

По предварительной информации, объемы финансирования выплат ВПЛ в 2024 году сохранятся на уровне текущего года.

В Минсоцполитики уже давно отмечали, что помощь от государства должны получать лишь малообеспеченные слои населения.

Именно поэтому свои выплаты могут потерять: