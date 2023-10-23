Сколько государство заплатило для ВПЛ в октябре

Речь идет именно об общем объеме государственной помощи на проживание для ВПЛ. Выплаты на каждого человека выглядят так:

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  • дети и люди с инвалидностью – 3 тысячи гривен в месяц;
  • все остальные – 2 тысячи гривен.

В частности, на выплаты ВПЛ в первом периоде октября было направлено более 5,64 миллиарда гривен. Таким образом, финансовую поддержку от государства получили почти 2,5 миллиона внутренних переселенцев,
– сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

С начала 2023 года на нужды ВПЛ было выделено 61,3 миллиарда гривен.

Почему для некоторых ВПЛ могут отменить выплаты

В Минсоцполитики уже давно отмечали, что помощь от государства должны получать лишь малообеспеченные слои населения.

Именно поэтому свои выплаты могут потерять:

  • лица, избравшие внешнее перемещение, то есть находящиеся за границей более 30 дней без веских причин;
  • граждане, имеющие депозит более 100 тысяч гривен;
  • те, кто за последнее время покупал валюту, банковские металлы или недвижимость более чем на 100 тысяч гривен;
  • украинцы, купившие авто, которому меньше 5 лет;
  • лица, имеющие недвижимость – жилое помещение в относительно безопасных городах Украины (не в зоне активных боевых действий и не в оккупации).