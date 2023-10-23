Скільки держава заплатила для ВПО у жовтні

Мовиться саме про загальний обсяг державної допомоги на проживання для ВПО. Виплати на кожну особу виглядають так:

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діти та люди з інвалідністю – 3 тисячі гривень на місяць;

усі інші – 2 тисячі гривень.

Зокрема, на виплати ВПО у першому періоді жовтня було спрямовано більш ніж 5,64 мільярда гривень. Таким чином, фінансову підтримку від держави отримали майже 2,5 мільйона внутрішніх переселенців,

– повідомили у міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

З початку 2023 року на потреби ВПО було виділено 61,3 мільярда гривень.

Нагадаємо! За попередньою інформацією, обсяги фінансування виплат ВПО у 2024 році збережуться на рівні поточного року.

Чому для деяких ВПО можуть скасувати виплати

У Мінсоцполітики вже давно наголошували, що допомогу від держави мають отримувати лише малозабезпечені верстви населення.

Саме тому свої виплати можуть втратити: