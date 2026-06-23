Более 3 миллиардов для Украины: Всемирный банк запускает новую программу поддержки

Украина получит 3,39 миллиарда долларов от международных партнеров на проведение экономических реформ, поддержку бизнеса и создание рабочих мест. Всемирный банк утвердил новую программу поддержки.

На что направлена новая программа

Первую программу развития "Рабочие места в Украине и рост частного сектора" (DPO) одобрил Совет исполнительных директоров Всемирного банка, говорится в пресс-релизе учреждения .

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Программа призвана создать благоприятные условия для привлечения частных инвестиций в украинскую экономику.

Также она должна помочь решить проблемы на рынке труда, связанные с нехваткой работников. А кроме того — углубить рыночную интеграцию между странами.

Это первая инициатива в серии из двух программ развития от Всемирного банка.

Несмотря на чрезвычайно сложные условия, Украина неуклонно продвигается в реализации своей программы реформ, создавая условия для частных инвестиций и создания рабочих мест, а также последовательно укрепляя рынки и институты для реализации своего стремления к вступлению в Европейский Союз,

– подчеркнул региональный директор Всемирного банка по странам Восточной Европы Боб Сом

Кто предоставит финансирование Украине

Общий объем финансирования по новой программе поддержки достигнет 3,39 миллиарда долларов. Но средства предоставят не только Всемирный банк, но и другие союзники.

Фото: Доноры новой программы Всемирного фонда / 24 Канал

Каковы основные направления программы

Программа Всемирного банка предусматривает реализацию реформ по трем основным направлениям:

Создание благоприятных условий для инвестиций и финансирования со стороны бизнеса

Речь идет об обновлении законодательства, регулирующего государственно-частное партнерство и механизмы финансового посредничества для малого и среднего бизнеса, а также о дальнейшем продвижении приватизации.

Стимулирование рынка труда

Предусматривает привлечение квалифицированных работников посредством модернизации жилищной политики, развития ветеранского предпринимательства, стимулирования участия женщин в экономике и сокращения разрыва между имеющимися навыками работников и потребностями работодателей.

Углубление интеграции с международными рынками

Оно включает повышение прозрачности выплат в сельском хозяйстве, приведение энергетического рынка в соответствие со стандартами ЕС и гармонизацию системы экологического мониторинга с европейскими требованиями.

Таким образом, новая программа Всемирного банка не только предоставит необходимые средства для модернизации экономики, но и приблизит её к стандартам ЕС, а это особенно важно для дальнейшей интеграции в экономику ЕС.

Напомним, ранее стало известно, что Всемирный банк предоставит Украине дополнительно 84 миллиона долларов в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE). Средства будут направлены на восстановление жилья, поврежденного в результате агрессии России.