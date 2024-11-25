Всемирный банк передал Украине более 40 миллиардов долларов с начала большой войны

С начала полномасштабного вторжения Всемирный банк выделил Украине более 40 миллиардов долларов. Для этого был начат ряд программ и инструментов.

Помощь Всемирного банка

Министр финансов Украины Сергей Марченко вместе с представителями банка рассказали, что Всемирный банк выделил для Украины 40 миллиардов долларов за почти 3 года войны, передает 24 Канал.

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Сергей Марченко Министр финансов Украины С начала полномасштабного вторжения Всемирный Банк начал ряд программ и инструментов, благодаря которым привлек для нужд Украины более 40 миллиардов долларов США. Эти средства позволили частично профинансировать социальные и гуманитарные расходы госбюджета Украины, а также ее восстановление.

В заявлении чиновники подчеркнули, что, несмотря на неопределенность относительно продолжительности войны, украинское правительство остается преданным своей программе реформ, направленной на обеспечение членства в Европейском Союзе. Всемирный банк был определен как ключевой партнер в усилиях Украины, направленных на реализацию этой цели.

Соблюдение Украиной своих обязательств имеет решающее значение для ускорения экономического развития, стимулирования инноваций и привлечения инвестиций частного сектора. Эти факторы являются жизненно важными для быстрого восстановления страны от последствий российской агрессии.